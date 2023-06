https://fr.sputniknews.africa/20230628/trois-storm-shadow-et-sites-de-carburant-ce-que-lukraine-a-perdu-en-24h-1060213139.html

Trois Storm Shadow et sites de carburant: ce que l’Ukraine a perdu en 24h

Face aux tentatives ukrainiennes de mener une offensive durant ces dernières 24h, les forces aérospatiales russes ont porté des frappes contre des... 28.06.2023, Sputnik Afrique

Avec des armes de haute précision, les forces aérospatiales russes ont porté des frappes contre des installations de raffinage de pétrole et de stockage de carburant ukrainiens. Ce, afin d’assurer le regroupement des forces armées ukrainiennes dans le Donbass. La Défense russe a déclaré que toutes les cibles ont été atteintes.Parallèlement, les forces armées ukrainiennes ont continué de tenter des opérations offensives sur les axes de Donetsk, de Donetsk-Sud et de Zaporojié.Au total, les troupes russes sont parvenues à intercepter trois missiles de croisière longue portée Storm Shadow et six projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS. En outre, huit drones ukrainiens ont été détruits et plus de 670 soldats éliminés.Destructions axe par axe

