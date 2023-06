https://fr.sputniknews.africa/20230624/larmee-russe-repousse-17-attaques-et-elimine-pres-de-590-soldats-ukrainiens-en-24h-1060135834.html

L’armée russe repousse 17 attaques et élimine près de 590 soldats ukrainiens en 24h

L’armée russe repousse 17 attaques et élimine près de 590 soldats ukrainiens en 24h

Ces dernières 24 heures, les troupes russes ont déjoué 17 attaques ennemies et éliminé environ 590 soldats ennemis. Elles ont bombardé un dépôt de missiles... 24.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-24T17:08+0200

2023-06-24T17:08+0200

2023-06-24T17:08+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

opération militaire

ministère russe de la défense

bilan

pertes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/16/1058788500_0:166:3046:1879_1920x0_80_0_0_1afb29831157467a4e0f61b70321cd44.jpg

Durant ces dernières 24 heures, Kiev a continué d’entreprendre des tentatives de contre-attaque sur plusieurs axes, rapporte ce 23 juin le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien.Au total, 17 attaques ont été déjouées, précise l’instance.Pertes humainesLors de ces combats, les troupes russes ont neutralisé près de 590 militaires ukrainiens, dont plus de 245 sur l’axe de Donetsk.Par ailleurs, les forces de Kiev ont perdu jusqu’à 30 militaires sur l’axe de Koupiansk, et plus de 170 autres sur ceux de Donetsk-Sud et de Zaporojié. Enfin, plus de 100 hommes ont été éliminés sur l’axe de Krasny Liman et jusqu’à 45 sur celui de Kherson.Les forces russes ont aussi mis en échec six groupes de sabotage et de reconnaissance.Forts bombardementsLes forces aérospatiales russes ont effectué une frappe groupée de haute précision et de longue portée contre des centres de reconnaissance radio et des équipements d’aviation de l’armée de Kiev.Ces installations se trouvaient sur des aérodromes des régions de Kirovograd et de Dniepropetrovsk (Dniepr).De plus, l’armée russe a anéanti un dépôt de missiles franco-britanniques Storm Shadow sur une base aérienne de la région de Khmelnitsky. II s’agit d’une mesure de riposte après la frappe ukrainienne du 22 juin contre le pont routier de Tchongar, reliant la Crimée à la région de Kherson, selon l’instance.Armements mis hors serviceParmi les pièces d'artillerie mises hors service figurent trois obusiers D-20, deux D-30, deux Msta-B, deux Gvozdika et trois Akatsiya. De plus, cinq chars, un système d’artillerie M777 de fabrication américaine, deux lance-roquettes multiples Grad et un canon automoteur Caesar de production française ont été détruits. De son côté, la défense antiaérienne a anéanti 24 drones.Les forces de Moscou ont aussi réussi à raser trois entrepôts de munitions et deux dépôts de carburant militaires.Au total, en 24 heures, les frappes russes ont visé 92 postes d’artillerie ainsi que du personnel et du matériel militaire dans 124 zones.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, opération militaire, ministère russe de la défense, bilan, pertes