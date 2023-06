Des stocks de missiles étrangers frappés, des HIMARS et des JDAM abattus: les pertes de Kiev en 24h

https://fr.sputniknews.africa/20230623/des-stocks-de-missiles-etrangers-frappes-des-himars-et-des-jdam-abattus-les-pertes-de-kiev-en-24h-1060112018.html

En 24h, les troupes de Kiev ont perdu près de 380 soldats, des projectiles de HIMARS, quatre missiles Totchka-U et des bombes guidées JDAM. Des entrepôts de... 23.06.2023, Sputnik Afrique

Les forces armées russes ont effectué une frappe aérienne de haute précision et de longue portée contre des sites de stockage de missiles de l’armée de Kiev, dont certains de fabrication étrangère, rapporte ce 23 juin le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien.Toutes les cibles désignées ont été touchées dans la nuit du 22 au 23 juin et l’objectif a été atteint.Durant ces dernières 24 heures, Kiev a entrepris ses tentatives de contre-attaque les plus actives sur les axes de Donetsk-Sud, de Zaporojié et de Donetsk.Pertes humainesLors de ces combats, les troupes russes ont neutralisé près de 380 militaires ukrainiens, dont plus de 90 sur l’axe de Donetsk.Par ailleurs, les forces de Kiev ont perdu jusqu’à 30 militaires sur l’axe de Koupiansk, et plus de 130 autres sur ceux de Donetsk-Sud et de Zaporojié. Enfin, jusqu’à 90 hommes ont été éliminés sur l’axe de Krasny Liman et plus de 40 sur celui de Kherson.Les forces russes ont aussi mis en échec six groupes de sabotage et de reconnaissance.Armements mis hors serviceDans cette zone, la défense aérienne a intercepté quatre missiles tactiques Totchka-U et une quinzaine de projectiles de lance-roquettes multiple HIMARS et de bombes guidées américaines JDAM. En outre, 11 drones et cinq chars des troupes ukrainiennes ont aussi été anéantis.Parmi les pièces d'artillerie mises hors service figurent quatre obusiers D-20, un D-30, un Msta-B et deux Gvozdika. De plus, un système d’artillerie M777 de fabrication américaine et deux obusiers automoteurs Krab de production polonaise ont également été réduits en cendres.Les forces de Moscou ont aussi réussi à raser un autre entrepôt de munitions de l’armée ukrainienne.Au total, en 24 heures, les frappes russes ont visé 93 postes d’artillerie ainsi que du personnel et du matériel militaire dans 102 zones.

