L’armée russe arrive à faire dévier les bombes JDAM en Ukraine (et le Pentagone l’aurait reconnu)

Les bombes guidées JDAM fournies par Washington à Kiev sont devenues peu efficaces sur le champ de bataille face aux systèmes de guerre électroniques russes, a... 17.04.2023, Sputnik Afrique

Les forces russes impliquées dans l’opération militaire en Ukraine arrivent à brouiller le système GPS américain utilisé pour le guidage des bombes JDAM, constate le journal Politico se référant aux dossiers secrets du Pentagone tombés dans le domaine public. Le journal a pu confirmer ces informations auprès d’une source au sein du Pentagone.Le système JDAM (Joint Direct Attack Munition), livré aux forces ukrainiennes depuis fin février, permet de transformer des bombes aériennes conventionnelles à chute libre en bombes planantes. Les munitions qui en sont équipées deviennent plus précises grâce à la possibilité d'ajuster leur trajectoire.Pourtant, lors de l'utilisation dans la zone de combat en Ukraine, le système a connu de fréquentes défaillances. Certaines bombes rataient leur cible ou n’explosaient pas. Il s'est avéré que de nombreux JDAM étaient défectueux, et les Ukrainiens ont dû les fixer eux-mêmes, selon les documents fuités et l’interlocuteur du journal.L’Ukraine face à des problèmes plus gravesDans le même temps, le brouillage du système de géolocalisation GPS par l’armée russe constitue un problème plus grave pour les forces ukrainiennes. Les systèmes de guerre électronique ont permis aux forces armées russes de faire dévier de leur trajectoire les munitions américaines à guidage de précision. Y compris les missiles guidés.De plus, selon le journal Voennoe obozrenie, la Russie s’est-elle même dotée d’un système équivalent au JDAM, qui rend ses munitions plus difficiles à intercepter. Les documents américains divulgués montrent également que Washington est gravement préoccupé par la diminution des munitions et des missiles anti-aériens du côté de Kiev.

