Stocks de munitions étrangères détruits par une frappe de haute précision russe

La Défense russe a tiré son bilan quotidien dans la zone du conflit. En 24h, les forces de Kiev ont perdu plus de 630 soldats, des projectiles HIMARS, ainsi... 19.06.2023, Sputnik Afrique

Dans la nuit du 18 au 19 juin, les forces russes ont effectué une frappe groupée avec des armes de haute précision de longue portée basées en mer contre les stocks de matériel militaire de production étrangère, a fait savoir le ministère russe de la Défense. Et de souligner que toutes les cibles avaient été anéanties.Selon le bilan de la Défense russe, les forces ukrainiennes ont mené leurs activités les plus intenses sur les axes de Donetsk et de Donetsk-Sud.Pendant ces dernières 24h, dans la région de Zaporojié, un Mi-8 a été anéanti, alors que dans la ville de Zaporojié, deux stocks de munitions ont été détruits. En outre, au total, cinq projectiles de lance-roquettes multiple HIMARS et 14 drones ukrainiens ont été interceptés. Plus de 630 militaires ukrainiens ont été éliminés, la plupart sur l’axe de Donetsk.Destructions axe par axe

