Un Storm Shadow, 18 drones, contre-attaques repoussées: bilan ukrainien en 24h

Sur le front, l'Ukraine a poursuivi ses tentatives de contre-attaques en essuyant des échecs, déclare la Défense russe dans son bilan quotidien. Selon le... 18.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-18T16:21+0200

2023-06-18T16:21+0200

2023-06-18T16:23+0200

Les forces armées ukrainiennes ont poursuivi, durant ces dernières 24 heures, leurs tentatives d'offensive sur les axes de Zaporojié, de Donetsk-Sud et de Donetsk, a constaté ce dimanche le ministère russe de la Défense.Les hostilités les plus intenses ont eu lieu sur l'axe de Zaporojié. Quatre colonnes de réserve dans la région de Zaporojié ont été frappées, neuf chars, dix véhicules blindés de combat d'infanterie et une dizaine d'autres blindés ont été détruits. Toutes les attaques de l'ennemi entreprises dans cette zone ont été repoussées, selon le communiqué.La Russie a détruit pendant cette période un radar de contre-batterie américain AN/TPQ-50, intercepté un missile de croisière Storm Shadow et deux projectiles de lance-roquettes multiple HIMARS. 18 drones ukrainiens ont également été abattus, selon le bilan quotidien de la Défense.Pertes de Kiev sur les différents axes:

