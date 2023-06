https://fr.sputniknews.africa/20230619/combien-touchent-les-soldats-russes-recompenses-pour-la-destruction-de-systemes-himars-1060026680.html

Combien touchent les soldats russes pour la destruction de systèmes HIMARS?

Combien touchent les soldats russes pour la destruction de systèmes HIMARS?

Systèmes américains HIMARS, tout genre de blindés ou encore drones ukrainiens. Le ministère russe de la Défense a fait savoir les récompenses qu'obtiennent les...

Les soldats russes ayant détruit un système américain HIMARS au moyen d’un lance-roquettes multiples Tornado ont été récompensés, a fait savoir le ministère russe de la Défense. Auparavant, celui-ci avait rendu publique la vidéo montrant ce fait d’armes.Selon un responsable de la Défense, les paiements arrivent "avec un certain temps".En chiffresLe ministère de la Défense a précisé que chaque combattant reçoit 8.000 roubles (95 dollars) supplémentaires pour chaque jour de participation directe à des opérations offensives actives.Un combattant qui parvient à détruire ou capturer un drone ukrainien, un véhicule de combat d'infanterie, un véhicule blindé de transport de troupes, des canons automoteurs, un S-300, un Bouk, un Tor, un Osa ou un véhicule de lance-roquettes multiple obtient 50.000 roubles (près de 600 dollars).Un soldat peut compter sur une somme de 100.000 roubles (près de 1.200 dollars) et de 300.000 roubles (près de 3.570 dollars) pour un char ou un hélicoptère détruit ou capturé respectivement.En outre, une récompense de 100.000 roubles est prévue pour les militaires les plus distingués pour avoir infligé des pertes en personnel ukrainien, ou pour d'autres tâches assignées.

