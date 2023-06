Front ukrainien: les Russes s'emparent d'un char AMX-10RC de fabrication française – vidéo

https://fr.sputniknews.africa/20230619/front-ukrainien-les-russes-semparent-dun-char-amx-10rc-de-fabrication-francaise--video-1060026275.html

L'armée russe a saisi un véhicule militaire blindé à roues AMX-10RC de fabrication française en république populaire de Donetsk. L'un des soldats a filmé... 19.06.2023, Sputnik Afrique

La Défense russe a publié une vidéo, prise par un combattant russe en république populaire de Donetsk, et montrant un véhicule abandonné par son équipage. Les militaires ont également trouvé à côté, sur le sol, un manuel technique pour l'engin.Il s'agit d'un AMX-10RC, un véhicule militaire blindé de reconnaissance-feu à roues et canon, destiné à reconnaître une cible et à riposter en cas d'attaque. Il a été abandonné par son équipage ukrainien."Oh, les Français… Voici votre char. La France a de la puissance, dites-vous?" – commente l'un des soldats en examinant le matériel saisi.Un parc d'engins endommagésIl se trouve à la périphérie du village de Novodonetskoïé, aux côtés d'une cinquantaine d'autres véhicules endommagés de l'ennemi.D'après le bilan quotidien du ministère russe de la Défense publié dimanche, en 24 heures, la Russie a détruit un radar de contre-batterie américain AN/TPQ-50, intercepté un missile de croisière Storm Shadow, deux projectiles de lance-roquettes multiple HIMARS et 18 drones ukrainiens.

