La Russie frappe un stock de missiles Storm Shadow en Ukraine, annonce la Défense

2023-06-24T13:07+0200

Les forces aérospatiales russes ont détruit un dépôt de missiles franco-britanniques Storm Shadow sur une base aérienne de la région ukrainienne de Khmelnitsky, a annoncé ce 24 juin le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien.Selon l’instance, cette frappe a été réalisée en réponse à un tir contre le pont de Tchongar, situé à la frontière administrative entre la région de Kherson et la Crimée.En outre, des centres de reconnaissance radio et des équipements d’aviation de l’armée de Kiev ont été visés par une frappe aérienne groupée à longue portée et à guidage de précision dans la nuit du 23 au 24 juin. Il s’agit d’installations qui se trouvent sur des aérodromes dans la région de Kirovograd et l’aérodrome de Dniepropetrovsk (Dniepr).Des ponts ciblésLes troupes ukrainiennes ont réalisé le 22 juin des tirs contre des ponts situés à la frontière administrative entre la région de Kherson et la Crimée. Ces frappes ont été effectuées avec des missiles Storm Shadow. Des fragments en ont été retrouvés. Cette attaque n’a pas fait de victimes.

