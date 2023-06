https://fr.sputniknews.africa/20230610/kiev-pilonne-un-point-devacuation-et-tue-au-moins-une-femme-dans-la-region-de-kherson-1059824281.html

Kiev pilonne un point d’évacuation et tue au moins une femme dans la région de Kherson

Kiev pilonne un point d’évacuation et tue au moins une femme dans la région de Kherson

L’armée ukrainienne a pilonné un point d’évacuation en tuant au moins une femme, selon les autorités de la région de Kherson. La zone ciblée abrite des... 10.06.2023, Sputnik Afrique

Une femme a été tuée ce matin dans la région de Kherson lors d’un pilonnage réalisé par Kiev sur un point d’évacuation, a annoncé sur Telegram Vladimir Saldo, gouverneur par intérim de la région.Des pilonnages violents continuent, selon lui, depuis la nuit sur le village de Jelezny Port, où un hôtel a été détruit.Des missiles britanniquesUniquement des civils et des infrastructures civiles se trouvent sur la flèche d'Arabat, devenue la cible de tirs, avaient souligné les autorités de la région de Kherson. Y sont notamment logés des personnes évacuées de Kherson et des zones inondées après la destruction du barrage hydroélectrique de Kakhovka, majoritairement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Le barrage a été partiellement détruit dans la nuit du 5 au 6 juin. Vendredi dernier, Kiev a également tiré des missiles de ce même type sur un club de vacances pur enfants dans la région de Guenitchesk.Le Royaume-Uni a annoncé début mai le transfert à Kiev de missiles furtifs de longue portée Storm Shadow. Ce missile de croisière, difficilement repérable, a une portée de 250 km et vole à basse altitude. Moscou a estimé que cette livraison poussait à l’escalade du conflit.

