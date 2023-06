https://fr.sputniknews.africa/20230622/larmee-de-kiev-tire-avec-des-storm-shadow-a-la-frontiere-de-la-crimee-et-de-la-region-de-kherson-1060076287.html

Kiev tire avec des Storm Shadow à la frontière de la Crimée et de la région de Kherson - images

Kiev tire avec des Storm Shadow à la frontière de la Crimée et de la région de Kherson - images

Les forces ukrainiennes ont frappé des ponts à la limite entre la région de Kherson et la Crimée, ont fait savoir les autorités locales. Des missiles Storm... 22.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-22T07:18+0200

2023-06-22T07:18+0200

2023-06-22T09:45+0200

russie

ukraine

opération militaire

kherson

crimée

storm shadow (missile)

pont

ministère russe de la défense

frappes

m142 himars

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/0d/1059237506_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_b1eaa4125592c8d27236ec4b5f74959c.jpg

Les troupes ukrainiennes ont tiré sur des ponts situés à la frontière administrative entre la région de Kherson et la Crimée, a annoncé ce 22 juin Vladimir Saldo, gouverneur par intérim de la région de Kherson.Selon M.Saldo, une évaluation préliminaire a constaté l’utilisation par l’armée ukrainienne de missiles franco-britanniques Storm Shadow.Plus tard, des fragments d’un missile ont été retrouvés sur le lieu de la frappe. Ils permettent de confirmer les détails précédemment communiqués. Une vidéo filmée par un correspondant de Sputnik sur place montre la présence d’une inscription "MBDA France". MBDA, leader mondial des missiles et systèmes de missiles, est un groupe quadri national de 10 000 personnes réparties entre la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'AllemagneAucun blessé La circulation entre la région de Kherson et la Crimée continue de fonctionner. Le trafic a été temporairement organisé en utilisant un itinéraire de réserve, a précisé M.Saldo.Il a également promis que les ponts seraient réparés très prochainement.Des spécialistes des explosifs procèdent à un examen après le bombardement, le rétablissement possible de la circulation sera signalé dans une heure, a déclaré à son tour le chef de la Crimée, Sergueï Aksionov.Le 20 juin, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré que les forces ukrainiennes envisageaient de frapper le territoire russe, dont la Crimée, avec des missiles HIMARS et Storm Shadow. L'utilisation de ces projectiles hors de la zone de l'opération militaire spéciale signifiera un engagement à part entière des États-Unis et du Royaume-Uni dans le conflit et entraînera des frappes immédiates sur des centres de prise de décision en Ukraine, selon lui.

russie

ukraine

kherson

crimée

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, opération militaire, kherson, crimée, storm shadow (missile), pont, ministère russe de la défense, frappes, m142 himars