Kiev échoue sa contre-offensive dans le district d'Artiomovsk et y perd 200 militaires

Kiev échoue sa contre-offensive dans le district d’Artiomovsk et y perd 200 militaires

L'armée de Kiev a entrepris ce 1er juillet une tentative de contre-attaque dans le district d'Artiomovsk (Bakhmout), rapporte une source du commandement russe...

Les forces armées ukrainiennes ont tenté ce 1er juillet une contre-offensive dans le district d’Artiomovsk (Bakhmout) en république populaire de Donetsk (RPD), a déclaré à Sputnik une source du commandement du groupe des forces du Sud.Les combats se sont déroulés près du village de Berkhovka.Selon toujours la même source, l'ennemi a lancé plus de 300 combattants soutenus par six chars et dix véhicules blindés de combat.Acculés par les tirs, les troupes de Kiev ont battu en retraite, laissant ses compatriotes blessés et tués sur le champ de bataille.Au total, plus de 200 militaires ukrainiens ont été neutralisés. Parmi les équipements militaires détruits figurent cinq chars, huit véhicules de combat d’infanterie et plus de 10 drones Valkyrie et Leleka-100.Contre-attaques de Kiev ratéesPlus tôt ce 1er juin, le ministère russe de la défense a indiqué que 15 attaques ennemies dans plusieurs zones sur l'axe de Donetsk avaient été déjouées en ces dernières 24h. Les tentatives de contre-offensive de Kiev se déroulent dans les directions du sud de Donetsk, de Zaporojié et d'Artiomovsk depuis le 4 juin. Elles sont toutes réprimées, suivies de lourdes pertes. Selon Moscou, plus de 13.000 militaires ukrainiens ont été tués depuis.

