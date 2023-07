https://fr.sputniknews.africa/20230711/contre-offensive-de-kiev-plus-de-26000-soldats-tues-1244-hars-detruits-selon-la-defense-russe-1060476142.html

Contre-offensive de Kiev: plus de 26.000 soldats tués, 1.244 сhars détruits, selon la Défense russe

Plus de 26.000 soldats ont été tués et 3.000 unités d'équipement détruites depuis le 4 juillet, date du début de la contre-offensive de Kiev, a résumé ce 11... 11.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-11T17:11+0200

2023-07-11T17:11+0200

2023-07-11T18:47+0200

Depuis le début de la contre-offensive ukrainienne le 4 juin, les forces russes ont éliminé 1.244 blindés ukrainiens, rapporte la Défense russe ce 11 juillet. Parmi ces véhicules, figurent 17 chars Léopard, 5 chars français AMX et 12 véhicules de combat américains Bradley. Au total, 3.000 unités d’armement ont été détruites. Les pertes humaines se chiffrent à 26.000 soldats.Selon Sergueï Choïgou, Kiev a "réchauffé" le sujet de sa contre-offensive à tel point qu’un "tiers du monde" attendait le sommet de l’Otan à Vilnius le 11 juillet.En outre, l’armée russe a lancé son offensive sur l’axe de Krasny Liman. Elle a avancé sur une longueur de 2 km et une profondeur de 1,5 km , a-t-il précisé.Les services secrets occidentaux remarquent la grande efficacité défensive des forces russes, les barrières de mines et frappes aériennes préventives. Ils soulignent la grande tenue des militaires russes et la réaction opérationnelle du commandement, a poursuivi Sergueï Choïgou.Nous avons anéanti 915 unités de véhicules militaires spéciaux, deux systèmes antiaériens, 25 lance-roquettes multiples, 403 canons et mortiers dont 43 systèmes d'artillerie américains М777 et 46 canons automoteurs polonais, américains et français. La défense anti-aérienne a abattu 176 munitions Himars, 27 missiles de croisière Storm Shadow et 483 drones, a détaillé le chef de la Défense russe.

