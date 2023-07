Pourquoi l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan est-elle peu probable?

https://fr.sputniknews.africa/20230710/pourquoi-ladhesion-de-lukraine-a-lotan-est-elle-peu-probable-1060459077.html

La veille du sommet de l’Otan à Vilnius, où devrait être abordée l’adhésion de l’Ukraine, plusieurs analystes ont expliqué à Sputnik les raisons pour lesquelles cette possibilité n’est vouée qu’à rester hypothétique.Même pour Kiev, il ne fait aucun doute que son adhésion à l'Alliance est une illusion, estime de son côté Khadjimourad Belkharoev, professeur à l’université russe de l’Amitié entre les peuples-Patrice Emery Lumumba:L'Ukraine utilisée comme fer de lance contre la RussieSelon M.Hanizadeh, l'Ukraine est utilisée aujourd'hui comme levier de pression et comme plateforme pour la guerre que les États-Unis et l'Otan ont déclenchée afin d'épuiser l'armée russe.De son côté, M.Belkharoev pense que les occidentaux assignent à l'Ukraine le rôle de terrain d'essai antirusse, où la population du pays sert de chair à canon:Risques liés aux livraisons d'armes à l'UkraineUne autre contrainte consiste en ce que les livraisons d'armes incontrôlées comportent des risques importants tant pour les pays de l'Otan eux-mêmes que pour le monde entier, selon les experts cités ci-dessus.Un grand nombre d'armes se retrouvent finalement au Moyen-Orient et les pays occidentaux s'en inquiètent, poursuit Vitali Danilov, directeur du Centre d'analyse appliquée des transformations internationales de l’université russe de l’Amitié entre les peuples-Patrice Emery Lumumba.Ce problème a également été mis en valeur par Andreï Suzdaltsev, professeur associé à la faculté d'Économie et de politique mondiales de l'École supérieure d'économie de l'université nationale de recherche:L’Alliance s’enliseL'échec de la contre-offensive ukrainienne, qui est plus qu'évident, pourrait inciter les pays occidentaux à prendre de nouvelles mesures pour soutenir l'Ukraine, suggère le politologue et spécialiste de la géopolitique turque et moyen-orientale Iqbal Durre.Le sommet de l'Otan se tiendra à Vilnius les 11 et 12 juillet et réunira les dirigeants de tous les pays de l'Alliance, y compris le Président américain, Joe Biden, et son homologue ukrainien. Ce dernier espère recevoir "un signal fort" au sujet de l’entrée de Kiev dans l’Organisation.

