L’Allemagne voudrait repousser l'admission de l'Ukraine à l'Otan

L’Allemagne voudrait repousser l'admission de l'Ukraine à l'Otan

L'Allemagne est sur le point de repousser l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan lors du prochain sommet de l'Alliance, Berlin soutenant plutôt l'idée de donner à... 09.07.2023

2023-07-09T09:44+0200

2023-07-09T09:44+0200

2023-07-09T09:48+0200

Un consensus sur l’admission de l’Ukraine à l’Otan ne sera pas atteint, semble-t-il, lors du prochain sommet de l’Alliance à Vilnius. L’Allemagne est contre la proposition de l’Ukraine d’intégrer l’Otan dans l’immédiat, relate le journal britannique le Telegraph.L’Allemagne voudrait utiliser le sommet, programmé pour les 11 et 12 juillet, pour exhorter les autres à se concentrer sur les garanties de sécurité, plutôt que sur les propositions d'adhésion, toujours selon cette source.Article 5 sur la protection communeLa réticence de Berlin peut être expliquée par la crainte que l’Alliance soit obligée de déclencher l’article 5, stipulant la défense commune si l’un des membres subit une attaque armée."Berlin ne veut pas voir Vladimir Poutine potentiellement tester l'article 5", selon la source du Telegraph.Position américaineL'Ukraine a annoncé avoir postulé pour rejoindre l'Otan de manière accélérée fin septembre 2022.Néanmoins, les États-Unis ont récemment fait savoir que l’Ukraine ne rejoindra pas l'Otan à l'issue du sommet de Vilnius. Kiev "a encore de nombreuses étapes à franchir avant de pouvoir devenir membre" de l'Alliance atlantique, a déclaré le 7 juillet le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan.L'Ukraine n'est "pas prête" pour l'adhésion à l'Otan, a abondé le 8 juillet Joe Biden dans une interview à CNN, ajoutant que le processus "va prendre un certain temps".Paquet de garantiesS’il ne s’agit pas de proposer l’admission dans l’immédiat, le sommet peut déboucher sur l’adoption de mesures pour renforcer les liens entre l’Ukraine et l’Otan. D’après Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’Alliance, "les chefs d’État et de gouvernement approuveront un ensemble de mesures visant à rapprocher l’Ukraine de l’Otan".Ce paquet comportera plusieurs volets, a-t-il fait savoir le 7 juillet lors d’une conférence de presse: un programme d’assistance pluriannuel axé sur l’interopérabilité, la hausse du "niveau de la relation politique entre l’Otan et l’Ukraine", le Président Zelensky participant d’ailleurs à la réunion inaugurale du Conseil Otan-Ukraine. De plus, les alliés "réaffirmeront que l’Ukraine deviendra membre de l’Otan".

