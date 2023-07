https://fr.sputniknews.africa/20230702/kiev-deplore-une-penurie-darmes-pour-lutter-contre-les-drones-russes-lancet-1060280381.html

Kiev déplore une pénurie d'armes pour lutter contre les drones russes Lancet

Kiev déplore une pénurie d'armes pour lutter contre les drones russes Lancet

Kiev ne dispose pas de suffisamment d’armes occidentales pour lutter contre les drones russes Lancet, selon un représentant de la Défense ukrainienne cité par... 02.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-02T09:08+0200

2023-07-02T09:08+0200

2023-07-02T09:08+0200

donbass. opération russe

international

russie

ukraine

opération militaire

armes

occident

zala lancet (drone)

livraisons d'armes

ministère ukrainien de la défense

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0b/1b/1044842182_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_50d9fa6fda22fcbd4520cada10c302b4.jpg

L'Ukraine manque d'armes de la part de ses alliés occidentaux pour faire face aux drones russes Lancet. Cette déclaration a été faite par Yuriy Sak, conseiller du ministre ukrainien de la Défense, dans une interview accordée au journal le Telegraph.Le drone Lancet est devenu un problème particulier pour les troupes ukrainiennes le long du front, a indiqué le média.Selon les services de renseignement ukrainiens, la Russie a commencé à investir massivement dans la production de ces engins, a noté M.Sak.Il a aussi reconnu auprès du média que les Lancet n'étaient pas une "mauvaise arme".Le représentant de la Défense ukrainienne a ainsi estimé que les alliés occidentaux pourraient aider Kiev en fournissant des chars allemands Gepard ou des véhicules blindés australiens Hawkei à quatre roues motrices. Mais Canberra essaye de "trouver des excuses" pour ne pas fournir ses véhicules, d’après lui.Il a également noté que Kiev pourrait utiliser des équipements de brouillage de guerre électronique pour lutter contre les drones-kamikazes russes.Le journal britannique cite aussi comme exemple du fonctionnement d’un Lancet une vidéo récente où un canon Caesar était anéanti en pleine fuite.Modernisation après des tests en UkraineLe drone Lancet a été développé par la société russe ZALA AERO, qui fait partie du groupe Kalachnikov. L’engin a récemment été modernisé compte tenu de ses performances sur le théâtre de l’opération militaire spéciale.Il a été équipé d’une charge de combat plus puissante et plusieurs de ses systèmes ont été améliorés.La nouvelle charge de combat lui permet de "frapper de manière fiable les cibles typiques d'un drone - obusiers, chars, blindés, radars, systèmes de défense antiaérienne et effectifs ennemis".Avertissements russesMoscou avait précédemment envoyé une note aux pays de l’Otan en lien avec les livraisons d’armes à l’Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avait averti à de multiples fois que toute cargaison d’armes pour l’Ukraine serait une cible légitime.

russie

ukraine

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, ukraine, opération militaire, armes, occident, zala lancet (drone), livraisons d'armes, ministère ukrainien de la défense