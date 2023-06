https://fr.sputniknews.africa/20230617/la-russie-peut-detruire-en-une-nuit-les-f-16-en-cas-de-livraison-a-kiev-selon-un-analyste-us-1059979959.html

La Russie peut détruire "en une nuit" les F-16 en cas de livraison à Kiev, selon un analyste US

La Russie peut détruire "en une nuit" les F-16 en cas de livraison à Kiev, selon un analyste US

L’Occident s’apprête à fournir à Kiev des avions de combat F-16 qui seront rapidement détruits par l’armée russe, a estimé un analyste américain sur Sky News... 17.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-17T09:39+0200

2023-06-17T09:39+0200

2023-06-17T09:39+0200

international

f-16 fighting falcon

chasseur

vladimir poutine

volodymyr zelensky

états-unis

livraison d'armes à l'ukraine

russie

ukraine

opération militaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/1d/1057742465_0:0:2586:1455_1920x0_80_0_0_6d4627d1a4645895b8da2b8020c7cc5a.jpg

Si l'Occident fournit à Kiev les avions de combat F-16 tant désirés par le Président ukrainien, les forces armées russes les anéantiront en une nuit. Un tel avis a été exprimé par l'analyste militaire Sean Bell dans une interview accordée à Sky News.En parallèle, Vladimir Poutine a assuré le 16 juin qu’en cas de livraison de ces engins à l’Ukraine, ils brûleront tout aussi bien que les chars Leopard. La déclaration a été faite lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF).De son côté, le chef de la diplomatie russe a prévenu le même jour d’une "réponse militaire et technique" si la Russie voyait des F-16 dans le ciel ukrainien.Destruction "en une nuit"L’analyste américain a également pointé la vulnérabilité d’une telle "escadrille d'avions d'occasion" qui ne peut pas faire face aux chasseurs russes modernes et furtifs.Une "escalade inacceptable"Lors du sommet du G7 au Japon en mai dernier, le Président américain s’est aussi dit prêt à autoriser le transfert indirect de ces chasseurs de la part des pays membres de l’Otan à Kiev.Joe Biden a annoncé que Washington et ses alliés avaient l’intention de former des pilotes ukrainiens au pilotage de F-16. Les Pays-Bas et le Danemark ont déjà exprimé leur souhait de commencer à former les militaires ukrainiens dès cet été.En réaction, le ministre russe des Affaires étrangères a qualifié cette décision "d’escalade inacceptable", accusant l’Occident de "jouer avec le feu" et de vouloir en réalité démembrer la Russie. Moscou a, à de multiples fois, déclaré que toute arme livrée à Kiev devenait une cible légitime.

états-unis

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, f-16 fighting falcon, chasseur, vladimir poutine, volodymyr zelensky, états-unis, livraison d'armes à l'ukraine, russie, ukraine, opération militaire