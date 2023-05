https://fr.sputniknews.africa/20230519/loccident-envisage-finalement-le-transfert-de-f-16-a-lukraine-et-la-formation-de-pilotes-1059359579.html

L’Occident envisage finalement le transfert de F-16 à l’Ukraine et la formation de pilotes

L’Occident envisage finalement le transfert de F-16 à l’Ukraine et la formation de pilotes

Après d’incessantes demandes de Kiev, les États-Unis et leurs alliés pourraient finalement fournir des chasseurs F-16 à l’Ukraine, selon un haut responsable... 19.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-19T21:46+0200

2023-05-19T21:46+0200

2023-05-19T21:46+0200

international

f-16 fighting falcon

chasseur

avion

ukraine

états-unis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104049/83/1040498395_0:99:1921:1179_1920x0_80_0_0_9df29da749a30f0e1b93ab831072bdd2.jpg

Après les chars et les missiles longue portée voici désormais le tour des avions de chasse. Washington et ses alliés prévoient en effet de fournir des F-16 à l'Ukraine, même si ces derniers ne proviendront pas forcément des États-Unis, a déclaré un haut responsable de l’administration Biden à NBC.La date de livraison des appareils si convoités par Zelensky n’a pas été précisée, mais la source a souligné qu’ils ne seraient pas utilisés pour la prochaine contre-offensive ukrainienne contre la Russie.Biden donne le feu vert aux pilotesDans le même temps, le Président américain a affirmé ce 19 mai au G7 que les États-Unis soutiendraient un effort conjoint avec leurs alliés pour former des pilotes ukrainiens sur des avions de quatrième génération, y compris des F-16, rapporte CNN, citant là encore un haut responsable de l’administration Biden.Il a ajouté que Washington se concentrait sur la fourniture d’armes et la formation aux militaires ukrainiens "pour mener des opérations offensives ce printemps et cet été".Dans la même journée, le Danemark s’est dit prêt à "former les pilotes ukrainiens à voler également sur F-16", comme l’a annoncé le ministre par intérim Troels Lund Poulsen.Former en deux temps trois mouvementsLe 18 mai, un document d’évaluation de pilotes ukrainiens s’entraînant sur la base de Tucson, dans l’Arizona avait fuité dans les médias. Il révélait que les militaires pouvaient être formés en quatre mois à l’utilisation de F-16. Soit bien moins que les 18 mois annoncé en février par Colin Kahl, l'ancien sous-secrétaire à la Défense, devant un comité du Congrès en février.Depuis des mois, Kiev ne cesse de réclamer à Washington et ses alliés des chasseurs F-16. L’efficacité des chasseurs américains dans le ciel ukrainien reste cependant à prouver. Le vétéran américain John Venable, lui-même ancien pilote de F-16, avait notamment déclaré que ce type d’avion n’avaient "rien à faire" en Ukraine car ils ne pourraient surmonter les défenses aériennes russes.Avertissements russesMoscou avait précédemment envoyé une note aux pays de l’Otan en lien avec les livraisons d’armes à l’Ukraine. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avait averti que toute cargaison d’armes pour l’Ukraine serait une cible légitime pour la Russie.La diplomatie russe avait signalé que les pays de l’Otan jouaient avec le feu en fournissant des armes à Kiev.Lors de sa conférence de presse sur la sécurité européenne, Sergueï Lavrov avait soutenu que les États-Unis et l’Otan participaient directement au conflit en Ukraine "via non seulement leurs livraisons d'armes, mais aussi la formation d'effectifs. On entraîne des militaires sur le territoire du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Italie et d'autres pays".

ukraine

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, f-16 fighting falcon, chasseur, avion, ukraine, états-unis