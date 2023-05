https://fr.sputniknews.africa/20230505/aucune-chance-de-succes-un-ancien-pilote-us-dit-ce-qui-attendrait-les-f-16-en-ukraine-1059047876.html

"Aucune chance de succès": un ancien pilote US dit ce qui attendrait les F-16 en Ukraine

"Aucune chance de succès": un ancien pilote US dit ce qui attendrait les F-16 en Ukraine

Alors que Kiev ne cesse de réclamer des avions de combat, en particulier des F-16, un ancien pilote américain a prévenu que la défense aérienne russe... 05.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-05T09:11+0200

2023-05-05T09:11+0200

2023-05-05T09:11+0200

international

ukraine

russie

f-16 fighting falcon

avion

chasseur

opération militaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/1d/1057742465_0:0:2586:1455_1920x0_80_0_0_6d4627d1a4645895b8da2b8020c7cc5a.jpg

Malgré tous les armements fournis, l'Ukraine veut toujours des avions de combat F-16 sophistiqués de fabrication américaine, que l'administration de Joe Biden a jusqu'à présent refusé d'envoyer.Selon un vétéran de l'armée de l'air américaine et ancien pilote de F-16, ces appareils "n’ont rien à faire sur un champ de bataille moderne". Comme l’a expliqué John Venable à Business Insider, les chasseurs concernés ne sont pas adaptés au conflit ukrainien, car ils ne peuvent pas surmonter les systèmes de défense aérienne russes.Les chasseurs de quatrième génération et plus, tels que les F-16, qui ne disposent pas de la fonction de détection à basse altitude, sont totalement inférieurs à la DCA avancée, telle que les systèmes russes S-400, a affirmé M.Venable.Dans un commentaire paru mi-avril sur le site The Heritage Foundation, il a expliqué que ces avions ne convenaient pas à l’armée de l’air ukrainienne, car la DCA russe peut facilement "déjouer" leurs systèmes de guidage.De plus, il a noté qu'il ne souhaiterait pas survoler l'Ukraine à l'heure actuelle, car de telles sorties "n'ont aucune chance de succès".Ainsi, il a conclu que la fourniture à Kiev de chasseurs F-16 n'affecterait pas le cours du conflit et n'augmenterait pas la probabilité d'une issue positive de la contre-offensive de printemps annoncée par l'Ukraine.Absence de besoinL'Ukraine a demandé à plusieurs reprises aux États-Unis de lui fournir des chasseurs F-16 de quatrième génération. Les États-Unis ont déclaré qu'ils ne prévoyaient pas de livrer de telles armes en raison de l'absence de besoin.Quant à Moscou, il a à plusieurs reprises dénoncé tout envoi d’armes à Kiev en prévenant que toute cargaison militaire deviendrait sa cible légitime.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, ukraine, russie, f-16 fighting falcon, avion, chasseur, opération militaire