L’Ukraine nie avoir reçu "plus de 98%" des véhicules de combats promis par l’Otan

L'Ukraine nie avoir reçu "plus de 98%" des véhicules de combats promis par l'Otan

2023-04-27

Quel volume d’équipements militaires, promis par l’Occident, a déjà été livré à l’Ukraine? À en croire le général Christopher Cavoli, commandant des forces américaines en Europe, cité le 26 avril par le quotidien The New York Times, "plus de 98% des véhicules de combat [promis par l’Otan] sont déjà sur place"."À mon avis, 97-98% c'est trop. Mais il [Christopher Cavoli] se base sur une certaine mathématique, il se base sur ce qu'il sait", a réagi Mykhaïlo Podoliak, conseiller du Président ukrainien, à la télévision ukrainienne.L’aide militaire de l’OccidentLes alliés de l'Otan et leurs partenaires ont fourni à l'Ukraine 230 chars de combat et 1.550 véhicules blindés pour les aider à contrer l'offensive russe et à reprendre leur territoire, a annoncé le 27 avril le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg."Au total, les Ukrainiens disposent donc des capacités dont ils ont besoin pour reprendre davantage de territoires", a souligné le chef de l'Alliance atlantique.Précédemment, les États-Unis et les alliés de l'Otan avaient décidé de fournir à l'Ukraine de l’artillerie et des munitions. Concernant les livraisons éventuelles d’avions de combat américains, comme des F-16, le général Cavoli a répondu que pour le moment les forces ukrainiennes avaient d’autres besoins plus urgents.Quant à la Russie, elle a à plusieurs reprises dénoncé tout envoi d’armes à l'Ukraine en déclarant que toute cargaison militaire deviendrait sa cible légitime.

