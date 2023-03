Des soldats ukrainiens sont formés en France, mais "personne ne demande des comptes"

https://fr.sputniknews.africa/20230330/des-soldats-ukrainiens-sont-formes-en-france-mais-personne-ne-demande-des-comptes-1058360535.html

Bien que Paris ne livre pas - encore - d’avions de combat à Kiev, la formation de soldats ukrainiens se déroule actuellement sur des Mirage-2000. Exigeant une... 30.03.2023, Sputnik Afrique

Depuis plus d’un mois et demi, une trentaine de soldats ukrainiens suit une formation sur des avions de combat Mirage-2000 en France, selon le ministère des Armées. L’ancien député européen Florian Philippot se révolte contre l’inaction des représentants du peuple à cet état de fait.L’apprentissage accéléré se déroule sur les bases aériennes de Mont-de-Marsan et de Nancy, mais ne concerne pour le moment que des "personnels militaires aérien", mais pas les pilotes, selon les informations du Figaro. La décision de former des Ukrainiens a été prise en février, avant la visite de Volodymyr Zelensky.Quid des nouvelles livraisons françaises?Le 28 mars, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a confirmé l’intention de Paris de doubler "la livraison d’obus de 155 mm pour la porter à 2.000 par mois à partir de cette fin mars". Des projectiles destinés aux canons Caesar que la France a livré à l’Ukraine, tout comme des blindés AMX.En outre, l’Hexagone projette de fournir "très prochainement" le système de défense sol-air SAMP/T, qui "représente une valeur de plusieurs centaines de millions d’euros".Paris temporise toutefois concernant le fait d’emboîter les pas à la Pologne ou à la Slovaquie, lesquelles ont annoncé leur intention de fournir des avions de combat soviétiques à l’Ukraine. Bien que Volodymyr Zelensky le réclame à l’Hexagone, celui-ci n’évoque pour le moment aucune livraison de Mirage-2000.En hiver, à cet égard, Emmanuel Macron disait d’ailleurs: "Rien n'est interdit par principe"…

