Le représentant permanent russe auprès de l’Onu Vassili Nebenzia a accusé les pays occidentaux fournissant des armes à Kiev d’être de mèche avec les militaires et les nationalistes ukrainiens perpétrant des crimes.Il a rappelé les propos du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell qui avait signalé que pour en finir avec la guerre sans délai il fallait cesser d’accorder une aide militaire à l’Ukraine qui se rendrait ainsi en quelques jours. La guerre serait ainsi finie."Le ministre britannique de la Défense Ben Wallace a également fait des confidences à ce propos. Il a déclaré que la Grande-Bretagne continuerait d’accorder une aide militaire à l’Ukraine pour que d’autres pays occidentaux ne soient pas tentés de forcer Kiev à faire des concessions au nom de la paix", a indiqué le diplomate.Moscou dénonce une implication directe dans le conflitMoscou avait précédemment envoyé une note aux pays de l’Otan en lien avec les livraisons d’armes à l’Ukraine. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avait averti que toute cargaison d’armes pour l’Ukraine serait une cible légitime pour la Russie.La diplomatie russe avait signalé que les pays de l’Otan jouaient avec le feu en fournissant des armes à Kiev.Lors de sa conférence de presse sur la sécurité européenne, Sergueï Lavrov avait soutenu que les États-Unis et l’Otan participaient directement au conflit en Ukraine "via non seulement leurs livraisons d'armes, mais aussi la formation d'effectifs. On entraîne des militaires sur le territoire du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Italie et d'autres pays".

