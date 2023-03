L'incident du drone confirme que "les USA participent directement à la guerre", selon Moscou

https://fr.sputniknews.africa/20230315/lincident-du-drone-confirme-que-les-usa-participent-directement-a-la-guerre-selon-moscou-1058199972.html

Alors que les États-Unis nient le fait qu'ils sont partie prenante du conflit en Ukraine, l'incident du drone MQ-9 Reaper américain tombé en mer Noire prouve... 15.03.2023, Sputnik Afrique

La Russie entreprendra de retrouver les restes du drone MQ-9 en mer Noire, a fait savoir le Secrétaire du Conseil de sécurité de Russie.Selon lui, cet incident avec le drone confirme que les États-Unis participent directement au conflit."Provocation" et "mission de route"Ce 14 mars, le Commandement des forces des États-Unis en Europe (EUCOM) a annoncé qu’un chasseur russe Su-27 avait percuté un drone américain MQ-9 au-dessus de la mer Noire. Et de poursuivre que l’engin était tombé dans les eaux internationales et que, peu avant la collision, l’avion russe avait effectué des manœuvres "dangereuses".L’ambassadeur russe à Washington, Anatoli Antonov, a indiqué que des drones américains collectaient des renseignements utilisés par la suite par Kiev pour porter des frappes sur la Russie. Moscou escompte, selon lui, que les États-Unis "arrêteront les vols à proximité des frontières russes". M.Antonov a également qualifié cet incident de provocation.La partie américaine a toutefois évoqué une "mission de routine" du MQ-9.Le général de l'Armée de l'air James B.Hecker, commandant de l'US Air Forces Europe et Air Forces Africa, a déploré "une perte complète" de l'engin.

