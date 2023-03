https://fr.sputniknews.africa/20230315/incident-de-drone-us-en-mer-noire-une-activite-militaire-inadmissible-selon-moscou-1058196170.html

Incident de drone US en mer Noire: une activité militaire inadmissible selon Moscou

L’activité des militaires américains à proximité immédiate des frontières russes est inadmissible, a affirmé l’ambassadeur russe à Washington en réaction à... 15.03.2023, Sputnik Afrique

L’ambassadeur russe à Washington Anatoli Antonov a commenté l’incident avec un drone américain à proximité des frontières russes, au-dessus de la mer Noire.Mardi 14 mars, le Commandement des forces des États-Unis en Europe (EUCOM) a annoncé qu’un chasseur russe Su-27 avait percuté un drone américain MQ-9 au-dessus de la mer Noire. Selon l’EUCOM, l’engin est tombé dans les eaux internationales et peu avant la collision l’avion russe a effectué des manœuvres "dangereuses".M.Antonov a indiqué que des drones américains collectaient des renseignements utilisés par la suite par Kiev pour porter des frappes sur la Russie. Moscou escompte, selon lui, que les États-Unis "arrêteront les vols à proximité des frontières russes".Il a également qualifié cet incident de provocation.Mission de routine, selon les USA"Notre avion MQ-9 effectuait des opérations de routine dans l'espace aérien international lorsqu'il a été intercepté et touché par un avion russe, entraînant un crash et une perte complète du MQ-9", a fait savoir le général de l'armée de l'air James B. Hecker, commandant de l'US Air Forces Europe et Air Forces Africa."En fait, cet acte dangereux et non professionnel des Russes a failli provoquer le crash des deux engins", a-t-il ajouté.Perte d’altitude suite à des évolutions brutalesLe ministère russe de la Défense a annoncé pour sa part que dans la matinée du 14 mars un drone MQ-9 avec des transpondeurs éteints avait violé la frontière d’une zone interdite au-dessus de la mer Noire. Il se dirigeait vers la frontière russe et des chasseurs ont décollé pour l’identifier.Selon la Défense russe, des évolutions brutales du drone ont conduit à une perte d’altitude après quoi il s’est abîmé en mer. Les chasseurs n’ont pas eu de contacts avec le drone et n’ont pas utilisé leurs armes.

