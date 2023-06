Un canon Caesar français détruit en pleine fuite par un drone-kamikaze russe - vidéo

https://fr.sputniknews.africa/20230624/un-canon-caesar-francais-detruit-en-pleine-fuite-par-un-drone-kamikaze-russe---video--1060132885.html

La destruction d’un canon Caesar de l’armée ukrainienne par un drone-kamikaze Lancet a été filmée. Sur les images, on voit ses tentatives pour échapper à... 24.06.2023, Sputnik Afrique

Un drone-kamikaze russe Lancet a anéanti un canon automoteur français Caesar de l’armée ukrainienne qui essayait d’y échapper, comme le montre une vidéo à la disposition de Sputnik.Cette unité d’artillerie, livrée à Kiev par l’Occident, a été initialement repérée par une unité russe de renseignement.Alors que son conducteur remarquait le danger et semblait tenter de s’échapper, le véhicule s’est renversé après une manœuvre brusque et est sorti de la route.Une ambulance ukrainienne s’arrête à proximité pour porter secours aux blessés.À ce moment, un deuxième drone a frappé le canon. Le résultat a été confirmé par le personnel de reconnaissance.Modernisation après des tests en UkraineLe drone Lancet a été développé par la société russe ZALA AERO, qui fait partie du groupe Kalachnikov. L’engin a récemment été modernisé compte tenu de ses performances sur le théâtre de l’opération militaire spéciale.Il a ainsi été équipé d’une charge de combat plus puissante et plusieurs de ses systèmes ont été améliorés.La nouvelle charge de combat lui permet de "frapper de manière fiable les cibles typiques d'un drone - obusiers, chars, blindés, radars, systèmes de défense antiaérienne et effectifs ennemis".Livraisons des canons françaisFin janvier 2023, la France a livré 30 canons à l’Ukraine. Fin avril, Kiev a reçu un lot supplémentaire de 19 Caesar du Danemark. Selon le chef du Centre d’analyses politico-stratégiques, Stratpol, cette arme peut tirer jusqu’à 40 kilomètres, si elle est dotée de "munitions normales". Pourtant, l’Ukraine ne les a pas reçus, car cela "coûte très cher", a précisé Xavier Moreau.Face à la livraison d’armes par l’Occident à l’Ukraine, Moscou a plusieurs fois prévenu que toute cargaison destinée à l'Ukraine deviendrait une cible légitime.

