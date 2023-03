https://fr.sputniknews.africa/20230318/un-drone-kamikaze-russe-lancet-aneantit-un-lance-roquettes-multiple-ukrainien---video-1058230305.html

Un drone kamikaze russe Lancet anéantit un lance-roquettes multiple ukrainien - vidéo

Un drone kamikaze russe Lancet anéantit un lance-roquettes multiple ukrainien - vidéo

Dans le cadre de l’opération spéciale, l’armée russe a détruit un système de lance-roquettes multiple de production tchécoslovaque RM-70 à l’aide d’un drone... 18.03.2023, Sputnik Afrique

Les drones continuent de démontrer leur efficacité sur le terrain de l’opération spéciale face aux armes livrées à Kiev par l’Occident.Un drone kamikaze russe a anéanti près d’Avdeïevka, dans le Donbass, un système de lance-roquettes multiple RM-70 de production tchécoslovaque.Dans une vidéo du ministère russe de la Défense, l’appareil effectue une frappe de précision pour cibler l’objectif, situé dans un champ, en le faisant exploser.Le tir a été contrôlé par des drones, selon la Défense.L’instance a souligné que des munitions de vagabondage étaient effectivement utilisées pour détruire l'équipement militaire des troupes ukrainiennes. Notamment, elles éliminent les pièces d'artillerie, les canons automoteurs, les systèmes de missiles antiaériens automoteurs, les lance-roquettes multiples, les chars et d’autres véhicules blindés.Modernisation après des tests en UkraineLe drone Lancet a été développé par la société russe ZALA AERO, qui fait partie du groupe Kalachnikov. L’engin a récemment été modernisé compte tenu de ses performances sur le théâtre de l’opération militaire spéciale.Il a ainsi été équipé d’une charge de combat plus puissante et plusieurs de ses systèmes ont été améliorés.La nouvelle charge de combat du drone lui permet de "frapper de manière fiable les cibles typiques d'un drone - obusiers, chars, blindés, radars, systèmes de défense aérienne et effectifs ennemis".

