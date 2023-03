https://fr.sputniknews.africa/20230313/la-russie-a-modernise-son-drone-kamikaze-lancet-apres-lavoir-teste-en-ukraine-1058179604.html

La Russie a modernisé son drone kamikaze Lancet après l’avoir testé en Ukraine

La Russie a modernisé son drone kamikaze Lancet après l’avoir testé en Ukraine

Le drone kamikaze russe Lancet a été modernisé compte tenu de ses performances sur le théâtre de l’opération militaire spéciale. Une source donne plus de... 13.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-13T16:27+0100

2023-03-13T16:27+0100

2023-03-13T16:27+0100

russie

zala lancet (drone)

sputnik

opération spéciale

amélioration

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0b/1b/1044842182_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_50d9fa6fda22fcbd4520cada10c302b4.jpg

La Russie a équipé son drone kamikaze Lancet d’une charge de combat plus puissante et amélioré plusieurs de ses systèmes en tenant compte de l’expérience acquise au cours de l’opération militaire spéciale en Ukraine, a déclaré une source à Sputnik.La nouvelle charge de combat du drone lui permet de "frapper de manière fiable les cibles typiques d'un drone -obusiers, chars, blindés, radars, systèmes de défense aérienne et effectifs ennemis".Le Lancet peut être armé de munitions de trois types: à charge creuse, hautement explosives et thermobariques, précise la source.Deux versions de drones disponiblesPar conséquent, les forces armées russes disposent maintenant de deux versions de drone Produit-52 -avec des charges de combat de puissances différentes ainsi qu’un système de contrôle et de guidage amélioré. Cela permet d'augmenter la flexibilité d'utilisation des drones kamikazes en fonction de la tactique comme de la situation sur le terrain, explique la même source.Qui plus est, les drones kamikazes, avec leur descente en piqué sur la cible à une vitesse de 300 km/h, jouent un rôle important contre les armes livrées à Kiev par les Occidentaux.Le 11 mars, le ministère russe de la Défense a partagé une vidéo montrant un Lancet qui détruit un système antiaérien britannique Alvis Stormer, qui a pour spécificité un ciblage laser semi-automatique.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, zala lancet (drone), sputnik, opération spéciale, amélioration