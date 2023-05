https://fr.sputniknews.africa/20230529/le-point-faible-des-canons-caesar-livres-par-paris-a-kiev-revele-par-un-analyste-francais-1059553783.html

Le point faible des canons Caesar, livrés par Paris à Kiev, révélé par un analyste français

Fournis par la France à l’Ukraine, les canons automoteurs à longue portée Caesar n’ont pas été dotés des "munitions normales", ce qui constitue le point faible de ces armes dans le conflit actuel, considère auprès de Sputnik Xavier Moreau, fondateur et directeur du Centre d’analyses politico-stratégiques, Stratpol, éditorialiste de RT, présent actuellement en République populaire de Donetsk.Les canons légers Caesar peuvent tirer jusqu’à 40 kilomètres, s’ils sont dotés de "munitions normales", a-t-il expliqué. Pourtant, l’Ukraine ne les a pas reçus, car cela "coûte très cher". De plus, la France elle-même ne produit pas ces munitions et les achète à l’Allemagne.Bien que ces canons automoteurs soient "de bons armements", ils ne doivent pas être utilisés dans les conditions du Donbass, sinon ils deviendront inutilisables et demanderont des réparations. Or, selon Xavier Moreau, ils "ne sont pas réparables", "le secret des Caesar" est qu'il va falloir les remonter. La France a livré la version légère, non-blindée.Livraisons des canons françaisÀ la fin janvier 2023, la France a livré 30 canons à l’Ukraine. Fin avril, Kiev a reçu un lot supplémentaire de 19 Caesar du Danemark. D’après Oleksiy Reznikov, ministre ukrainien de la Défense, grâce à ces approvisionnements, l'Ukraine dispose désormais de la deuxième plus grande flotte de canons automoteurs Caesar.Face à la livraison d’armes par l’Occident à l’Ukraine, Moscou a plusieurs fois prévenu que toute cargaison d’armes destinées à l'Ukraine deviendrait une cible légitime pour ses forces.

2023

