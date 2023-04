https://fr.sputniknews.africa/20230420/fuite-de-documents-aux-usa-une-faille-de-securite-ou-une-operation-interne-de-la-cia-1058735255.html

Fuite de documents aux USA: Une faille de sécurité ou une opération interne de la CIA?

Fuite de documents aux USA: Une faille de sécurité ou une opération interne de la CIA?

La publication en ligne de documents classifiés de la CIA sert "à préparer l’opinion publique à accepter le fait que la stratégie de renverser Vladimir Poutine... 20.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-20T18:10+0200

2023-04-20T18:10+0200

2023-04-20T18:28+0200

afrique en marche

podcasts

occident

nord stream

militaires

ukraine

russie

stratégie

cia

kremlin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/14/1058734130_0:192:2890:1818_1920x0_80_0_0_b280c9dab8afff0c5fab5fdb1dd756e7.jpg

Fuite de documents aux USA: Une faille de sécurité ou une opération interne de la CIA? La publication en ligne de documents classifiés de la CIA sert «à préparer l’opinion publique à accepter le fait que la stratégie de renverser Vladimir Poutine en provoquant une crise économique grave en Russie a échoué», affirme à L’Afrique en marche Xavier Moreau, fondateur et directeur du Centre d’analyses politico-stratégiques, Stratpol.

Le journal américain The Washington Post a publié un article faisant état de fuites de documents ultrasecrets de la CIA sur le conflit en Ukraine, via les réseaux sociaux. Trois jours plus tard, les médias ont rapporté l'arrestation de la personne qui aurait publié les documents en ligne. À la surprise générale, il s’agirait de Jack Teixeira, un employé subalterne de la Garde nationale aérienne du Massachusetts âgé de 21 ans.L’ancien officier de la CIA Larry Johnson, qui avait fait les briefings de sécurité nationale quotidiens au Président George H.W Bush, a indiqué le lendemain de l‘arrestation du suspect que ces documents émanaient forcément des services secrets américains eux-mêmes. "Personne sur une base militaire américaine, où que ce soit [aux États-Unis ou] dans le monde, ne peut avoir accès à ce type de document", a-t-il expliqué lors de l’émission "Judging Freedom" en se référant au "Rapport du centre d'opérations de la CIA: Top Secret" qui fait partie des informations ayant fuité. Pour l’ex-officier des services de sécurité, il n’y a aucun doute sur le fait qu’il s’agit d’une opération interne de fuite contrôlée à des fins de désinformation.Dans le même sens, M.Moreau estime que les responsables américains, notamment au sein de l’armée et des renseignements, "commencent à préparer l’opinion publique à accepter le fait que la stratégie de renverser Vladimir Poutine en provoquant une crise économique grave en Russie a échoué, d’un côté. De l’autre, même la victoire promise de l'Ukraine sur la Russie n'allait pas avoir lieu, étant donné que la situation réelle sur le terrain des combats était de loin favorable à l’armée russe".Par ailleurs, l’interlocuteur de L’Afrique en marche rappelle que ces vérités sont connues depuis bien avant ces prétendues fuites. "Si vous regardez ce que disent durant ces derniers mois le Washington Post, le Wall Street Journal, Politico, le Financial Times, qui ne peuvent en aucun être soupçonnés d'être des agents du Kremlin, vous remarquerez qu’ils ont tous mentionné à un moment ou un autre que la situation était catastrophique pour l’armée ukrainienne".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

occident

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

podcasts, occident, nord stream, militaires, ukraine, russie, stratégie, cia, kremlin, аудио