Des véhicules blindés ukrainiens sautent sur des mines au cours de leur offensive – vidéo

La destruction d’une colonne de blindés de Kiev au cours de leur offensive a été relayée par le ministère russe de la Défense. Selon l’instance, au moins dix... 09.07.2023, Sputnik Afrique

Un groupe de véhicules blindés des forces ukrainiennes a été anéanti lors d’une tentative de contre-offensive.Selon le ministère russe de la Défense, au moins 10 unités, dont des équipements fournis par l’Occident à Kiev, ont sauté sur des mines et ont été anéanties par des artilleurs russes dans une zone de l’opération spéciale.Une vidéo, filmée par un drone de reconnaissance et diffusée ce 9 juillet par l’instance, présente l’explosion de ce matériel ennemi.Sur la séquence, les engins avancent vers les positions russes avant qu’au moins cinq véhicules explosent sur un champ de mines. Environ deux autres équipements déjà endommagés s’y trouvent, probablement aussi touchés par des explosifs.Échec de Kiev sur tous les axesDepuis le début de sa contre-offensive le 4 juin, Kiev n’a eu de succès sur aucun axe, a déclaré le 3 juillet le ministre russe de la Défense. Il a souligné que l’ennemi a perdu près de 2.500 unités d’équipements militaires.Parmi celles-ci, 16 chars Leopard ont été détruits dans les zones de Donetsk, du sud de Donetsk et de Zaporojié. Selon Sergueï Choïgou, ce nombre de blindés correspond à "presque 100% des chars de ce type fournis par la Pologne et le Portugal" à l’Ukraine.

