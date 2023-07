https://fr.sputniknews.africa/20230710/kiev-intensifie-le-recrutement-de-mercenaires-etrangers-selon-la-defense-russe-1060455153.html

Kiev intensifie le recrutement de mercenaires étrangers, selon la Défense russe

Kiev intensifie le recrutement de mercenaires étrangers, selon la Défense russe

Alors que plus d’un tiers des mercenaires étrangers sur le front ukrainien ont déjà été tués, selon la Défense russe, Kiev amplifie leur recrutement. Il s'agit... 10.07.2023, Sputnik Afrique

Le régime de Kiev a multiplié l'embauche de mercenaires étrangers en raison du manque de ses propres soldats, a déclaré ce 10 juillet le ministère russe de la Défense.Particulièrement en direction des pays d'Asie, d'Amérique latine et du Moyen-Orient, ajoute le ministère.La minimisation de la "mort"Selon les données disponibles, le ravitaillement en mercenaires étrangers se sont faits via l’Argentine, le Brésil, l’Afghanistan, l’Irak et dans les zones de Syrie contrôlées par les Américains au cours du mois dernier, poursuit la Défense russe.En raison de la baisse d'intérêt pour la mort "pour le régime de Kiev" en Pologne, au Royaume-Uni et dans d'autres pays européens, les activités de recrutement ont été renforcées aux États-Unis et au Canada, a-t-elle ajouté.Ce travail est effectué sur la base des institutions étrangères ukrainiennes avec l'aide des services de renseignement occidentaux, principalement la CIA et diverses sociétés militaires privées sous son contrôle.Presque 5.000 mercenaires tuésSelon les chiffres du ministère russe de la Défense, plus de 11.500 mercenaires étrangers sont venus en Ukraine pour participer aux combats depuis le début de l'opération militaire spéciale qui a débuté le 24 février 2022.Parmi eux, 4.845 personnes -pour la plupart des ressortissants des États-Unis, du Canada ou de pays européens- ont été tuées, a rapporté toujours ce 10 juillet la Défense russe. 4.801 autres ont pris la poudre d'escampette.

