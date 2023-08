https://fr.sputniknews.africa/20230828/washington-sur-le-point-denvoyer-des-troupes-en-ukraine-un-colonel-us-pense-que-cest-possible-1061699546.html

Washington sur le point d’envoyer des troupes en Ukraine? Un colonel US pense que c’est possible

Face à la contre-offensive improductive de Kiev qui pourrait conduire à sa défaite, Washington serait prêt à envoyer ses troupes dans la zone de l’opération... 28.08.2023, Sputnik Afrique

Les États-Unis pourraient envoyer des troupes en Ukraine en cas de succès de l'opération militaire spéciale russe, a déclaré le colonel Douglas McGregor, ancien conseiller du chef du Pentagone, dans l’émission Straight Call diffusée sur YouTube.Dans le même temps, l’ex-conseiller a estimé que l’Occident ne possédait pas la quantité nécessaire de munitions pour une telle opération.Déconnectés de la réalitéM.McGregor pense que la Maison-Blanche, qui a provoqué l’escalade de la crise en Ukraine dans l’espoir d’élargir l’Otan, est en rupture avec la réalité et ne comprend pas l'état réel des choses.La "contre-offensive" ukrainienneLe 4 juin, Kiev a lancé une contre-offensive sur les axes du sud de Donetsk-Sud, d'Artiomovsk (Bakhmout) et de Zaporojié. En août, en l’absence de succès sur le front, l’armée ukrainienne a lancé au combat des brigades de réserve stratégique, dont la 82e brigade d’élite formée par l'Otan et équipées d’armements étrangers. Selon le Président russe, Kiev n'a obtenu aucun résultat au cours de cette "contre-offensive", dont l’absence de progrès décevait clairement les responsables occidentaux.

