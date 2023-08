https://fr.sputniknews.africa/20230827/ex-officier-de-renseignement-us-kiev-perd-ses-dernieres-reserves-a-zaporojie-1061674881.html

Ex-officier de renseignement US: Kiev perd ses dernières réserves à Zaporojié

L’armée ukrainienne serait en train de perdre ses dernières brigades de réserve sur l’axe de Zaporojié. Selon Scott Ritter, ex-officier de renseignement... 27.08.2023, Sputnik Afrique

La 82e brigade d’élite des forces armées ukrainiennes subit d'énormes pertes dans la région de Zaporojié, a déclaré Scott Ritter, ancien officier de renseignement américain, dans l’émission Danny Haiphong, diffusée sur YouTube. Équipée en armes occidentales et comprenant des soldats formés par l’Otan, la 82e brigade aéroportée serait la meilleure unité des forces ukrainiennes. Maintenue en réserve stratégique, elle est récemment partie au combat.Selon l'ex-officier, la contre-offensive de Kiev, lancée le 4 juin sur trois axes, est en train d'échouer complètement, puisque l'armée ukrainienne ne parvient pas à changer la tendance sur la ligne de front, épuisant ses réserves. Un plan sans succèsM.Ritter a expliqué que Kiev venait de lancer ses trois dernières brigades de réserve stratégique sur l’axe de Zaporojié, suivant le plan de Volodymyr Zelensky, selon lequel elles étaient censées prendre Melitopol, mais n'ont même pas pu franchir la première ligne de défense russe.Le 4 juin, l’armée ukrainienne a lancé sa contre-offensive sur les axes de Donetsk-Sud, d’Artiomovsk (Bakhmout) et de Zaporojié, lançant dans la bataille des brigades formées par l'Otan et armées d'équipements étrangers. Le 21 juillet, Vladimir Poutine a noté l’absence de résultats de Kiev, notant la déception des sponsors occidentaux de l’armée ukrainienne face à ces échecs.Au début du mois d’août, le groupement Ouest russe a réalisé une avancée sur l'axe de Koupiansk, libérant la localité de Novossiolovskoïé, selon la Défense russe.

