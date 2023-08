Kiev fait une erreur en lançant sa dernière brigade d’élite au combat, selon un colonel autrichien

https://fr.sputniknews.africa/20230817/kiev-fait-une-erreur-en-lancant-sa-derniere-brigade-delite-au-combat-selon-un-colonel-autrichien-1061415869.html

Flop ou action de désespoir? Une chose est sûre c’est que l’armée ukrainienne pourrait regretter l’envoi de sa dernière brigade d’élite, initialement destinée... 17.08.2023, Sputnik Afrique

Les forces armées ukrainiennes prennent un risque énorme en engageant la 82e brigade d’élite dans les combats dans la zone de l’opération spéciale russe, alors que l'assaut russe s'intensifie, a déclaré le colonel Markus Reisner, des forces armées autrichiennes, relayé par le quotidien allemand Tagesspiegel.Selon le colonel, "le déploiement de ces forces réduit l'espace de manœuvre de l'Ukraine pour poursuivre son offensive sur l’axe central, lancée le 4 juin. Il y a donc un risque d'être bloqué sur plusieurs fronts à la fois".Le 15 août, le magazine Forbes avait rapporté que la 82e brigade aéroportée forte de 2.000 hommes de l'Ukraine, dénommée "l'unité la plus puissante" de l'armée ukrainienne (et l'une de ses dernières réserves), avait été jetée dans la bataille. Ces troupes entraînées au Royaume-Uni sont équipées de 90 véhicules de combat d'infanterie à roues Stryker américains, de 40 véhicules de combat d'infanterie Marder et de 14 chars de combat principaux britanniques Challenger 2. Selon Forbes, cette unité a donc une puissance de combat supérieure à celle des autres unités ukrainiennes. Mais son avancée peut prochainement s’arrêter, lorsque les commandos auront besoin de repos.Kiev a toujours des brigades de défense territoriale et de la garde nationale non rattachées, mais celles-ci sont généralement mal équipées et mal entraînées, écrivent les analystes de Forbes.Tentatives vaines de percéeEvgueni Poddoubny, correspondant de guerre russe chevronné, a expliqué ce 17 août à Sputnik que la 82e brigade aéroportée ukrainienne a été envoyée au front pour substituer les troupes ukrainiennes qui avaient essuyé de lourdes pertes, un tant soit peu pour se reconstituer.

