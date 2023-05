https://fr.sputniknews.africa/20230508/on-evite-la-troisieme-guerre-mondiale-grace-a-ce-trait-de-caractere-de-poutine-selon-un-colonel-us-1059123186.html

On évite la Troisième Guerre mondiale grâce à ce trait de caractère de Poutine, selon un colonel US

On évite la Troisième Guerre mondiale grâce à ce trait de caractère de Poutine, selon un colonel US

Vladimir Poutine ne cède pas aux émotions face aux actions irréfléchies de l’Ouest, c’est ce qui empêche le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale... 08.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-08T18:21+0200

2023-05-08T18:21+0200

2023-05-08T18:21+0200

vladimir poutine

troisième guerre mondiale

ukraine

opération militaire

états-unis

washington

occident

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/0e/1056502975_0:0:3137:1765_1920x0_80_0_0_668d7d9e59b04480e8397e746bfc0ed0.jpg

La réaction raisonnable du Président russe aux démarches irrationnelles des États-Unis et leurs alliés permet d’éviter la Troisième guerre mondiale, a déclaré le colonel Douglas Macgregor, ancien conseiller du Secrétaire d'État à la Défense sous la présidence de Donald Trump.Il a rappelé que la Russie avait lancé son opération militaire spéciale en Ukraine pour protéger son propre territoire, avec des objectifs concrets excluant toute crise mondiale.Moscou n’a jamais eu l’intention d’utiliser une arme nucléaire en premier, seulement en riposte, ce qui est d’ailleurs entériné dans sa doctrine.En revanche, à Washington, on entend souvent des propositions "stupides". Par exemple, effectuer "une petite frappe nucléaire" avec une arme tactique, souligne Douglas Macgregor.Une crise "fabriquée"La situation actuelle en Ukraine est d’origine artificielle, poursuit-il. Elle vient du travail imaginé, mené par les États-Unis depuis au moins les 20 dernières années, justement pour affaiblir et saborder la Russie "par tous les moyens possibles".En plus de cela, l’Occident ment systématiquement au sujet de la Russie et de l’Ukraine, "depuis des mois voire des années", ce qui s’inscrit dans sa stratégie antirusse. De ce fait, l’ex-militaire qualifie l’Occident d’"empire du mensonge".Plus tôt, Douglas Macgregor avait estimé que lorsque le conflit serait fini, l'Ukraine s'effondrerait et, avec elle, l'Otan. Il avait également indiqué dans une interview que, contrairement aux analyses de Washington, ce conflit n'avait pas affaibli la Russie, mais au contraire l'Otan.

ukraine

états-unis

washington

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vladimir poutine, troisième guerre mondiale, ukraine, opération militaire, états-unis, washington, occident