La politique de Biden envers l’Ukraine fait craindre une nouvelle guerre mondiale, selon Trump

La crise ukrainienne pourrait ne pas être résolue avant la présidentielle américaine de 2024, soit dans un an et demi, et les conséquences pourraient être désastreuses, a déclaré l’ex-Président américain à Fox News.Autrement dit, il faudrait attendre encore un an et demi, ce qui est "long", a noté Donald Trump tout en ajoutant que la guerre pourrait s'aggraver. Ce alors que "l’Ukraine est en train d’être détruite".Cet éventuel conflit pourrait être nucléaire, et il ferait "ressembler la Première et la Seconde Guerre mondiales à des jeux d’enfants", a-t-il détaillé.Par contre, s’il redevient Président en 2024, il "aura résolu [le conflit] en 24 heures avec Zelensky et avec Poutine".Pourtant, cette solution ne peut actuellement pas être divulguée, car elle ne peut pas être utilisée dans une négociation officielle entre les pays en conflit, a-t-il argué.Donald Trump a à plusieurs reprises déclaré que Joe Biden, avec sa politique envers l'Ukraine, pourrait pousser l'humanité vers une Troisième Guerre mondiale. L’ancien Président américain a également affirmé pouvoir assurer un règlement de la situation en Ukraine en une journée, sans jamais préciser comment il entendait y parvenir.

