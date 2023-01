https://fr.sputniknews.africa/20230123/une-dizaine-de-chars-occidentaux-ninverseront-pas-la-situation-en-ukraine-admet-zelensky-1057678279.html

Une dizaine de chars occidentaux n’inverseront pas la situation en Ukraine, admet Zelensky

Une dizaine de chars occidentaux n’inverseront pas la situation en Ukraine, admet Zelensky

La livraison de quelques dizaines de chars occidentaux à l'Ukraine n’est pas en mesure de changer radicalement la situation sur le front, a déclaré Volodymyr... 23.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-23T09:56+0100

2023-01-23T09:56+0100

2023-01-23T09:56+0100

donbass. opération russe

volodymyr zelensky

ukraine

russie

char

leclerc (char)

france

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/09/1056443474_0:117:2395:1464_1920x0_80_0_0_890029e8eaabc43c9b95ab2e3bd954c9.jpg

Volodymyr Zelensky a abordé le sujet de la fourniture des chars de fabrication occidentale, l’Ukraine exhortant les pays européens à fournir davantage d’armements lourds.Il a vivement critiqué l’Allemagne pour son attitude hésitante sur la question des Leopard.L’imbroglio autour des chars allemandsMalgré les demandes répétées de l'Ukraine, l’Allemagne n’a pas encore donné son feu vert concernant la livraison des Leopard. Pourtant, le 22 janvier, Berlin, par la voix de sa ministre des Affaires étrangères, a fait savoir qu’il ne "s'opposera pas" à la volonté de la Pologne de les livrer à l'Ukraine."Pour l'instant, la question n'a pas été posée" par Varsovie, tenue de faire une demande officielle à Berlin, a déclaré la cheffe de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, dans un entretien accordé à LCI.De plus, la France qui a début janvier décidé d’envoyer 10 chars de combat légers AMX-10 RC, a fait savoir que "rien n'est exclu" concernant la fourniture de chars lourds. "Pour ce qui est des Leclerc, j'ai demandé au ministre des Armées d'y travailler", a déclaré le 22 janvier Emmanuel Macron lors d’une conférence de presse conjointe avec Olaf Scholz.Depuis des mois, l’Ukraine demande à ses alliés occidentaux de fournir des chars lourds en quantité suffisante. Ainsi, Valeri Zaloujny commandant en chef des forces armées d'Ukraine, a déclaré à la mi-décembre, dans une interview au magazine Economist, que Kiev a "besoin de ressources", à savoir "300 chars, 600-700 véhicules de combat d’infanterie, 500 obusiers".Selon l’ex-officier américain Daniel Davis, même si un jour Kiev reçoit ces chars, cela ne garantira pas le succès de l’armée ukrainienne car tout dépend de la formation des équipages."Comme c'est le cas depuis l'Antiquité, les guerres sont menées -et gagnées ou perdues- par les hommes, et non par les machines et les outils de guerre", a-t-il indiqué dans une tribune sur le site 19FortyFive.

ukraine

russie

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

volodymyr zelensky, ukraine, russie, char, leclerc (char), france