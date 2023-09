https://fr.sputniknews.africa/20230902/larmee-de-kiev-en-difficulte-pres-de-kharkov-selon-un-conseiller-du-2e-president-ukrainien-1061821371.html

L’armée de Kiev en difficulté près de Kharkov, selon un conseiller du 2e Président ukrainien

L'armée de Kiev en difficulté près de Kharkov, selon un conseiller du 2e Président ukrainien

Après la déroute de sa contre-offensive, l'armée ukrainienne fait face à un assaut russe sur l’axe de Koupiansk dans le nord-est de l’Ukraine, qu’elle n’a... 02.09.2023, Sputnik Afrique

Loin d’effectuer une percée, les forces ukrainiennes ont commencé à perdre le contrôle de leur ligne de défense dans la région de Kharkov, a déclaré ce 2 septembre Oleg Soskin, ancien conseiller du deuxième Président ukrainien, Leonid Koutchma (1994-2005). Bluff ou déni de la réalité sur fond de tactique inefficace de l’OccidentSelon l’ancien conseiller, l’équipe du Président ukrainien Volodymyr Zelensky lui annonce qu'en près de 90 jours de contre-offensive, l'armée ukrainienne n'a pas réussi à percer la ligne de défense russe.La tactique de combat proposée par l'Occident s’est révélée inefficace, tandis que l'équipement fourni par l'Otan est obsolète et ne peut être comparé aux armes russes, explique l'expert.Trois mois de contre-offensive de KievLe 4 juin, l’armée ukrainienne a commencé à avancer sur les axes Donetsk Sud, d'Artiomovsk (Bakhmout) et de Zaporojié, lançant au combat ses meilleures brigades entraînées et armées par l'Otan.Un ex-officier de renseignement américain a récemment déclaré que La 82e brigade d’élite, la meilleure unité des forces ukrainiennes et la dernière unité de réserve stratégique, subissait d'énormes pertes dans la région de Zaporojié. Des experts militaires des États-Unis et d'Europe signalent l'échec de la contre-offensive du régime de Kiev, en notant l'efficacité des champs de mines et des défenses échelonnées russes.

