La Défense russe annonce ses succès dans la région de Kharkov

Les forces armées russes ont pris le contrôle de quatre points d’appui et de cinq postes d’observation sur l’axe de Koupiansk, dans la région de Kharkov, selon... 13.08.2023, Sputnik Afrique

Des combats acharnés se poursuivent aux abords de la ville de Koupiansk dans la région de Kharkov, où l’offensive russe s’est intensifiée au cours de la deuxième décade d’août.Il a fait savoir que les militaires russes avaient repoussé 7 attaques ukrainiennes sur cet axe. Selon lui, l’armée ukrainienne a tenté d’occuper des positions près des localités de Sinkovka (au nord-est de Koupiansk et de Novosselovskoïé (une localité de la république populaire de Lougansk au sud-est de Koupiansk).Oleg Soskine, conseiller de l’ex-Président ukrainien Léonid Koutchma, a déclaré vendredi sur sa chaîne YouTube que Koupiansk pourrait devenir une nouvelle Artiomovsk (Bakhmout) à cause de l’incompétence de Volodymyr Zelensky."La perte de Koupiansk n’est pas loin. Après ils [les militaires russes] iront sur Kharkov. Koupiansk sera une Artiomovsk avec tout ce qui en découle", a-t-il indiqué.À quoi tient l’importance de Koupiansk?L’offensive russe sur Koupiansk pourrait compliquer non seulement la défense ukrainienne sur plusieurs axes, mais aussi la planification de futures opérations, explique la chaîne Telegram Voïennaïa khronika (Chronique militaire)."Pour les forces ukrainiennes, la ville est importante pour plusieurs raisons. En tout premier lieu, l’existence d’une gare ferroviaire. Par ce nœud logistique transite un grand nombre de matériels et de frets militaires pour le groupe ukrainien dans le Donbass. Face à la menace de l’avancée russe vers la ville, les forces ukrainiennes sont obligées de redistribuer les ressources entre les fronts et de garder dans la région de Kharkov d’importantes réserves dont elles pourraient se servir à Zaporojié."

