https://fr.sputniknews.africa/20230812/aerodrome-militaire-et-poste-de-commandement-avance-les-pertes-de-kiev-en-ces-dernieres-24h-1061281135.html

Aérodrome militaire et poste de commandement avancé: les pertes de Kiev en ces dernières 24h

Aérodrome militaire et poste de commandement avancé: les pertes de Kiev en ces dernières 24h

Les forces russes ont détruit un aérodrome militaire en Ukraine occidentale, selon le rapport de la Défense russe du 12 août. De plus, plusieurs dépôts de... 12.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-12T16:08+0200

2023-08-12T16:08+0200

2023-08-12T16:08+0200

donbass. opération russe

international

russie

ukraine

conflit ukrainien

zaporojié

drone

pertes

pertes humaines

missiles de haute précision

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/1f/1059629114_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_8608943d747dc2726d1bce971c120b2b.jpg

L’aviation russe a porté une frappe groupée avec des armes de précision à longue portée contre un aérodrome militaire dans la région d’Ivano-Frankovsk, dans l’ouest de l’Ukraine. Toutes les cibles ont été atteintes, a annoncé le 12 août le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien de l’opération spéciale.En ces dernières 24h, les forces russes ont repoussé 23 attaques, dont huit sur l’axe de Koupiansk. Les pertes humaines de Kiev s’élèvent à plus de 475 personnes.Un poste de commandement avancé et des stocks de munitions ont été anéantis dans la région de Zaporojié et en république populaire de Donetsk (RPD). 29 drones ont été abattus dans les régions de Zaporojié, de Kherson, les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk (RPL) ainsi qu’au-dessus de la mer Noire.Ce que Kiev a perdu sur les différents axes:Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 458 avions, 245 hélicoptères et 5.683 drones. Elle a détruit 429 systèmes de défense sol-air, 11.249 chars et autres blindés, 1.144 lance-roquettes multiples, 5.853 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 12.189 autres équipements militaires.

russie

ukraine

zaporojié

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, ukraine, conflit ukrainien, zaporojié, drone, pertes, pertes humaines, missiles de haute précision, missiles à longue portée, aérodrome, frappe aérienne, frappe de roquette