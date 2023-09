https://fr.sputniknews.africa/20230923/ces-pays-dafrique-attireront-le-plus-dinvestissements-chinois-1062305791.html

Ces pays d’Afrique attireront le plus d’investissements chinois

Une douzaine de pays africains ont le potentiel pour attirer les investissements chinois au cours de la prochaine décennie, selon un rapport de l’Economist... 23.09.2023, Sputnik Afrique

Le dragon chinois va continuer de survoler l’Afrique dans les années à venir. Pékin pourrait multiplier les investissements dans plusieurs pays en plein boom économique, selon un rapport de l’Economist Intelligence Unit.L’Afrique du Sud devrait être le pays le plus attractif sur le continent dans la prochaine décennie (2024-2033) et les investisseurs chinois pourraient y placer leurs billes. La Nation arc-en-ciel se classe au 13e rang des destinations à privilégier pour l’Empire du milieu, gagnant 36 places depuis la dernière étude datée de 2013. Le pays cultive déjà une certaine proximité avec la Chine au sein des BRICS.L’Égypte est le deuxième pays le plus prometteur du continent pour la Chine, suivie par le Maroc et l’Algérie. La Tanzanie (42e pays à fort potentiel), l’Angola (53e) et le Nigeria (56e) seront aussi des destinations prisées dans les années à venir.La plupart de ces pays présentent des scores importants dans la catégorie "potentiel de marché", grâce à leur croissance démographique et leur PIB en hausse. La richesse des sous-sols est aussi un facteur qui pourrait attirer les investisseurs. L’Égypte, l’Afrique du Sud et le Maroc possèdent en outre des chaînes d’approvisionnements performantes, un atout en la matière.Nouvelles routes de la soieLe rapport de l’Economist Intelligence Unit prend également en compte les relations bilatérales avec la Chine, pour analyser les pays à fort potentiel d’investissement. Outre les liens diplomatiques ou l’apprentissage du chinois, l’adhésion à l’initiative des Nouvelles routes de la soie joue un rôle important pour Pékin, explique l’étude.L’Empire du Milieu mobilise en effet des fonds conséquents à travers ces projets d’infrastructures routières, maritimes et ferroviaires. La Chine avait ainsi engagé 932 milliards de dollars en 2022 pour donner vie à sa vision. La République démocratique du Congo avait notamment bénéficié de 600 millions de dollars d’investissement à travers ce projet.Le Maroc avait aussi décidé d’entrer dans la danse en 2022, y voyant un moyen de renforcer son partenariat avec Pékin.

