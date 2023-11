https://fr.sputniknews.africa/20231107/la-bad-debloque-100-millions-eur-pour-developper-le-commerce-intra-africain-1063396345.html

La BAD débloque 100 millions EUR pour développer le commerce intra-africain

La banque marocaine Attijariwafa bank va obtenir 100 millions d'euros de la Banque africaine de développement (BAD) via un accord de participation aux risques... 07.11.2023, Sputnik Afrique

La Banque africaine de développement (BAD) annonce avoir approuvé un accord de participation aux risques en faveur d’Attijariwafa bank, un groupe bancaire marocain. Ce dernier obtiendra 100 millions d’euros pour favoriser le développement du commerce en Afrique.La mise en œuvre de cet accord va soutenir les banques locales qui ont du mal à obtenir des crédits et profitera aussi aux PME et entreprises africaines, qui pourront avoir un accès stable au financement pour leurs opérations de commerce extérieur.La BAD souligne que l’accord va contribuer à la diversification de la production, à la création d’emplois et à la résilience économique de plusieurs pays africains qui verront augmenter les recettes fiscales.À propos d’Attijariwafa bankL’Attijariwafa bank se classe 6e dans la liste des banques les plus performantes d’Afrique en 2023, selon le magazine The Banker. Malgré la baisse de 5,8% de ses fonds propres et actifs, l’institution financière a gagné une place par rapport à l’année dernière.Qui plus est, la banque fait partie des 250 plus grandes sociétés d’Afrique en 2023, se situant assez haut, avec sa 14e place, dans ce classement dressé par African Business. Dans le palmarès précédent, la banque était 19e.

