https://fr.sputniknews.africa/20231003/ce-pays-du-maghreb-possede-les-meilleures-banques-dafrique-1062517649.html

Ce pays du Maghreb possède les meilleures banques d’Afrique

Ce pays du Maghreb possède les meilleures banques d’Afrique

Le Maroc place trois de ses établissements bancaires dans le top10 des plus performants d’Afrique, selon un rapport du magazine The Banker. L’Afrique du Sud... 03.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-03T17:40+0200

2023-10-03T17:40+0200

2023-10-03T17:40+0200

maghreb

maroc

banques

économie

finances

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/1c/1057735940_0:227:2577:1677_1920x0_80_0_0_5a17b958def5d40b24de3074078f9c10.jpg

Le secteur de la finance se porte bien au Ma roc. Le pays a en effet réussi à glisser trois de ses banques dans le top10 des meilleurs établissements de 2023, compilé par le magazine The Banker.L’Attijariwafa bank se classe ainsi sixième, soit une place de plus que l’an passé, et ce malgré une baisse de 5,8% de ses fonds propres et actifs. La Banque Populaire et la Bank of Africa, également mis à mal par la chute du dirham, résistent cependant, se classant septième et huitième sur le continent. D’autres banques du Royaume prennent place dans le top100, comme la Banque des Sociétés Générales du Maroc (22ème) ou la Banque marocaine du Commerce et de l’Industrie (36ème).Ce sont cependant les établissements bancaires sud-africains qui trônent en haut du continent. La nation arc-en-ciel réalise même un improbable quadruplé: Standard Bank Group, First Rand, ABSA Group et Nedbank Group occupent ainsi les quatre premières places en Afrique, suivi du géant égyptien Afrexim Bank.Banquiers fiablesLa vitalité du secteur financier a déjà été saluée à plusieurs reprises au Royaume chérifien. À l’échelon national, Abdellatif Jouahri, gouverneur de la Banque centrale avait déjà été désigné comme le meilleur gouverneur de banque centrale en Afrique en 2022, par un rapport de la Central Banker Report Cards. En 2023, la place lui a cependant été ravie par Lesetja Kganyago, directeur de la banque centrale sud-africaine.Avec un PIB de 134 milliards de dollars, le Maroc est la cinquième économie d’Afrique, à en croire les dernières données de la Banque mondiale. Le pays peut compter sur le secteur touristique et agricole, ainsi que sur les énergies renouvelables, pour appuyer son développement.

maghreb

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, maroc, banques, économie, finances