Voici le pays dont les entreprises dominent le top 250 des plus grandes sociétés d’Afrique

En 2023, l'Afrique du Sud règne dans le classement des 250 premières entreprises cotées du continent africain, dressé par African Business.

Près d’une centaine d’entreprises sud-africaines sont répertoriées dans le classement des 250 meilleures entreprises du continent noir, établi par African Business pour 2023.Le pays représente ainsi 67% de la valeur totale des entreprises présentées dans cette notation, avec une capitalisation boursière combinée de 375 milliards de dollars sur un total de 556 milliards.Par ailleurs, le magazine précise qu’un bon nombre des plus grandes industries africaines, y compris les publiques et les privées, ne sont pas incluses car elles ne sont cotées sur aucune bourse.Les huit premières places sont respectivement occupées par les compagnies sud-africaines Naspers, FirstRand, Standard Bank Group, Vodacom Group, Anglo American Platinum, MTN Group, Fold Fileds et Capitec Bank Holdings.Puis, plusieurs sociétés nigérianes (MTN Nigeria, Dangote Cement et BUA Cement) et marocaines (Attijariwafa Bank, Maroc Telecom) s’introduisent dans la notation, de la huitième à la vingtième place.Autres pays remarquablesL'Afrique du Nord représente 14,3% de la valeur du classement (avec le Maroc et l’Égypte), suivie de l'Afrique de l'Ouest avec 11,4% et de l'Afrique de l'Est 3,3%.Si l'on considère les entreprises d'Afrique australe hors Afrique du Sud, l’île Maurice est le deuxième pays le plus important du Top 250, avec six industries et 1,3% de la valeur marchande. Il est suivi par la Namibie avec sept entrants avec 1,2%. Les autres firmes d'Afrique australe viennent du Malawi (7), du Botswana (3), du Zimbabwe (3) et de la Zambie (2).Parmi les 23 nouveaux participants au tableau, on y retrouve l’opérateur Orange Côte d'Ivoire. Détendant 35,5% du marché de télécommunication ivoirien, l’entreprise arrive en 53e position avec une valeur de 2,3 milliards de dollars.Activités des entreprisesDe nombreuses économies africaines sont basées sur l'exportation du pétrole et du gaz ou du minerai, mais ces activités ne sont pas pleinement prises en compte dans le classement. En cause: ces secteurs sont plutôt représentés par des entreprises publiques et étrangères que l’enquête ne reconnait pas.Il en résulte que le secteur financier prévaut dans le tableau, avec 93 participants. Les services bancaires et financiers constituent l'un des secteurs les plus dynamiques d'Afrique, avec de nouvelles banques numériques, des sociétés de technologie financière et de télécommunications, explique le magazine.Par ailleurs, ce sont des sociétés produisant des biens de consommation non cycliques (notamment l'alimentation, les services publics, les produits pharmaceutiques), des matières non énergétiques et des télécoms. Ces quatre domaines dont celui du financier représentent ainsi 89% de la valeur de cette notation.

