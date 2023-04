https://fr.sputniknews.africa/20230419/voici-les-pays-dafrique-de-louest-qui-exportent-et-importent-le-plus-1058709334.html

Voici les pays d’Afrique de l’Ouest qui exportent et importent le plus

La Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Burkina Faso ont été les plus grands exportateurs et importateurs au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine... 19.04.2023, Sputnik Afrique

Au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), composée de 8 États membres, la Côte d’Ivoire continue d’être le pays avec les échanges commerciaux les plus forts, selon une note de conjoncture économique pour le quatrième trimestre 2022, publiée le 17 avril.Sa part est de 59% des ventes totales à l’extérieur (hors Bénin et Mali), les volumes d’exportations ont atteint 2.523,8 milliards des francs CFA (plus de 4 milliards de dollars).Ensuite viennent le Sénégal (17,4% des exportations de l’UEMOA, soit 743,8 milliards de francs CFA, plus d’un milliard de dollars) et le Burkina Faso (17,1% et 729,1 milliards de francs CFA, plus d’un milliard de dollars).Le rapport note la forte augmentation des exportations du Niger au quatrième trimestre (de 63,1%), bien que sa part dans les ventes totales soit de 1,8%. Les produits qui sont à l’origine de la hausse sont l’uranium (+36,2%), l’or (+412,5%) et, concernant les produits agricoles, l’oignon (+110,4%), le souchet (+28,1%) et le niébé (+115,6%).ImportationsQuant aux importations, la Côte d’Ivoire est également le leader au sein de l’UEMOA, à 3.278,7 milliards (environ 5,5 milliards de dollars). Le pays a une part de 43,4% du total des achats à l’extérieur de l’Union (hors Bénin et Mali).Comme dans le cas des exportations, la Côte d’Ivoire est suivie par le Sénégal (25,9% de la totalité, soit 1.953,9 milliards des francs CFA, plus de 3 milliards de dollars) et le Burkina Faso (12,4%, 934,2 milliards des francs CFA, environ 1,5 milliard de dollars).Le Niger a une part de 11,1% dans les achats, soit 835,7 milliards des francs CFA (environ 1,4 milliard de dollars).Au total, au quatrième trimestre 2022, les échanges commerciaux de l’Union avec l’extérieur ont augmenté de 7,9% et 18,5% des exportations et des importations, par rapport au troisième trimestre de l’année.Créée en 1994, l’UEMOA inclut le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.

