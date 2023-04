https://fr.sputniknews.africa/20230413/le-senegal-annonce-un-recensement-general-de-la-population-1058586723.html

Le Sénégal annonce un recensement général de sa population

Le Sénégal annonce un recensement général de sa population

Les autorités sénégalaises procèderont au comptage de la population cette année en mai-juin. C'est le premier recensement complet depuis dix ans. 13.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-13T22:03+0200

2023-04-13T22:03+0200

2023-04-13T22:21+0200

sénégal

afrique subsaharienne

recensement

population

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0a/16/1052284220_0:0:3547:1995_1920x0_80_0_0_4c54f9794587b238df85906d1745d675.jpg

L'Opération de recensement général de la population et de l'habitat au Sénégal est prévue du 15 mai au 15 juin prochain, à l'initiative de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Cette procédure sera effectuée par plus de 32.000 agents recenseurs sur l'ensemble du territoire national, a indiqué récemment le conseiller technique du directeur de l’ANSD, cité par les médias locaux. Ce recensement est le 5e du genre, après ceux organisés respectivement en 1976, 1988, 2002 et 2013. Selon les autorités, tout est fin prêt. Conformément à l’article 18 de la loi statistique 2012-03 du 3 janvier 2012, modifiant et complétant la loi 2004-21 du 21 juillet 2004, le Sénégal rend obligatoire la réalisation tous les dix ans d’un recensement général de la population et de l’habitat.

sénégal

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

sénégal, afrique subsaharienne, recensement, population