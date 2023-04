https://fr.sputniknews.africa/20230413/au-burkina-le-gouvernement-envisage-la-construction-dune-raffinerie-nationale-dor-1058587618.html

Au Burkina, le gouvernement envisage la construction d'une raffinerie nationale d'or

burkina faso

afrique subsaharienne

or

La construction d'une raffinerie d’or fait partie des priorités du Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a affirmé un cadre du ministère burkinabè des Mines.Le projet a fait l’objet d’échanges entre les membres du gouvernement, mercredi 5 avril, au cours d’une réunion du Programme d’urgence de la Transition. À l’occasion, le ministre des Mines, Simon Pierre Boussim, a assuré que plusieurs rencontres avaient déjà été organisées en vue de peaufiner les détails qui devraient se concrétiser très bientôt. Ces entrevues ont porté sur le site d’installation de la raffinerie, sa viabilité, sa durabilité et la révision du code minier. Cette modification porte notamment sur l’élaboration d’un projet de loi, visant à rendre obligatoire pour les sociétés minières de transformer une partie de leur production locale dans le pays, selon la même source. Alors que l’or représente déjà plus de 16% du produit intérieur brut (PIB) et contribue à 80% des exportations, les autorités de la Transition estiment que la mise en service d’une raffinerie nationale devrait permettre au pays de tirer profit de sa manne aurifère. Le capitaine Traoré a évoqué, début février 2023, la nécessité de transformer localement les ressources minières extraites du sous-sol burkinabé, afin de générer plus de recettes pour l’État et de créer des emplois. Outre le projet de raffinerie, le gouvernement envisage la construction d’une usine de traitement de résidus miniers tels que le charbon fin, établie dans la zone industrielle de Ouagadougou. Production d'or au Burkina FasoD’une production de 5,6 tonnes d’or en 2008, le pays en a exporté 66,858 tonnes en 2021 avec une contribution au budget de l’État qui est passé de 8,912 milliards de francs CFA en 2008 à 322 milliards de FCFA en 2021, selon le ministère des Mines. En 2022, la production d’or a baissé de 13%, du fait de l’insécurité, passant donc de 66,858 tonnes en décembre 2021 à 57,675 tonnes fin décembre 2022, avec "la perte de plusieurs dizaines de milliards de FCFA" pour l’État, a reconnu le ministre. Au moins quatre mines industrielles et plus de 60 sites d’orpaillage ont été fermés à cause des exactions des groupes terroristes.

