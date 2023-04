https://fr.sputniknews.africa/20230423/ce-pays-africain-sattend-a-une-importante-recolte-capable-de-propulser-sa-croissance-economique-1058798239.html

Ce pays africain s'attend à une importante récolte capable de propulser sa croissance économique

Ce pays africain s'attend à une importante récolte capable de propulser sa croissance économique

Grâce aux bons rendements dus aux conditions météorologiques, le PIB du Zimbabwe pourrait croître de 6% cette année, selon son ministre des Finances. Le pays... 23.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-23T12:48+0200

2023-04-23T12:48+0200

2023-04-23T12:50+0200

zimbabwe

afrique subsaharienne

blé

maïs

récolte

agriculture

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102509/38/1025093881_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_bf0ed5e6cf6931206c1439eb21ccb4d8.jpg

La croissance économique du Zimbabwe pourrait dépasser les attentes cette année, a annoncé vendredi un responsable gouvernemental, ajoutant que le pays s'attend à une récolte de maïs exceptionnelle.Pour la première fois en 56 ans, le Zimbabwe a atteint en 2022 l'autosuffisance en blé, sa production ayant augmenté de 25% et dépassé les 375.000 tonnes. Il a en effet besoin de 360.000 tonnes par an pour répondre à la demande intérieure. L'agriculture a le vent en poupeGrâce aux bons rendements, l'économie zimbabwéenne pourrait croître de 6%, ce qui dépasse la précédente prévision de 3,8%, en raison d'une solide performance du segment agricole, a déclaré le ministre des Finances, Mthuli Ncube, lors d'un récent point de presse en ligne.Selon la ministre de l'Information, Monica Mutsvangwa, le pays vise à planter 85.000 hectares de blé d'hiver pour atteindre cet objectif. Les responsables zimbabwéens ont annoncé plus tôt cette semaine qu'ils prévoyaient de récolter cette année 58% de plus de maïs qu'en 2022, grâce à des conditions météorologiques favorables. Le Zimbabwe entend faire passer sa production de blé à 408.000 tonnes, contre 375.131 tonnes l'an dernier, relate le média Agence Afrique.Un pays qui se redresse?Le Zimbabwe possède d'abondantes ressources minérales et naturelles. Parmi les principaux produits d'exportation figurent l'or, le nickel, le diamant et le lithium, une ressource vitale pour la fabrication de smartphones, de batteries de voiture et d'autres appareils électroniques rechargeables. Les minerais représenteraient environ 60% des recettes d'exportation du Zimbabwe, et le secteur minier 16% du PIB.La croissance économique au Zimbabwe a été volatile au cours de la dernière décennie. Le PIB a augmenté de 8,5% en 2021, bien que la croissance ait ralenti à 3,4% en 2022. Une inflation élevée, de faibles investissements et des niveaux d'endettement insoutenables ont entravé le développement économique.L'extrême pauvreté dans le pays a atteint son apogée en 2020 mais a diminué depuis, selon la Banque mondiale.

zimbabwe

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

zimbabwe, afrique subsaharienne, blé, maïs, récolte, agriculture