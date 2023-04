https://fr.sputniknews.africa/20230428/lafrique-du-sud-continuera-a-faire-avancer-le-programme-des-brics-1058908504.html

"L'Afrique du Sud continuera à faire avancer le programme des BRICS"

"L'Afrique du Sud continuera à faire avancer le programme des BRICS"

L'Afrique du Sud, qui représente la position du continent africain à échelle internationale, continuera à faire avancer le programme des BRICS

Président tournant des BRICS cette année, Pretoria continuera de promouvoir l’agenda du bloc, a déclaré Mzuvukile Maqetuka, ambassadeur du pays en Russie. En plus de l’Afrique du Sud, le groupe inclut le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine.Il a souligné que l’Afrique du Sud "représente aujourd'hui la position du continent africain dans le Sud global" en participant activement à l’Onu, au G20 et chez les BRICS.Le sommet des BRICSAlors qu’en août Johannesburg accueillera le 15e sommet des BRICS, des lettres d'invitation ont été envoyées à tous les dirigeants du groupe, a rappelé le diplomate, ajoutant que "tous ont confirmé leur intention d'y assister".La Russie en AfriqueLa Russie apporte son soutien "aux priorités définies par Pretoria dans les activités des BRICS", a réagi Vsevolod Tkachenko, directeur du département Afrique du ministère russe des Affaires étrangères, présent à la réception.Il a rappelé que Moscou accorde "une grande importance à la construction d'une coopération diversifiée avec les États du continent africain dans des formats multilatéraux".Le diplomate russe a également souligné que les relations entre l'Afrique du Sud et la Russie, qui se développent depuis plus de 30 ans, ont une tendance stable et positive. Le chiffre d'affaires commercial entre la Russie et l'Afrique du Sud dépasse le milliard de dollars par an, les deux pays "ont mis le cap sur le développement des relations tous azimuts: économique, politique, humanitaire".

