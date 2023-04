https://fr.sputniknews.africa/20230427/nous-nosons-pas-arreter-duvrer-pour-la-liberte-un-homme-politique-sud-africain-1058895198.html

"Nous n'osons pas arrêter d’œuvrer pour la liberté": un homme politique sud-africain

"Nous n'osons pas arrêter d’œuvrer pour la liberté": un homme politique sud-africain

Cette année, l’Afrique du Sud célèbre le 29e anniversaire de ses premières élections démocratiques. Sputnik a interviewé M.Buthelezi, fondateur du parti... 27.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-27T18:34+0200

2023-04-27T18:34+0200

2023-04-27T18:35+0200

apartheid

afrique du sud

afrique subsaharienne

liberté

interview

démocratie

afrique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/08/18/1055953263_0:194:1920:1274_1920x0_80_0_0_191a41155b7f79c94525afa35711480d.jpg

Le sens même du mot "liberté" va au-delà d'une simple proclamation d'indépendance ou de l'adoption d'une constitution qui promeut le droit de vote et les libertés démocratiques, car tout cela doit être traduit dans la pratique et se refléter dans la vie quotidienne des gens, a déclaré à Sputnik Prince Mangosuthu Buthelezi, homme politique sud-africain et fondateur du parti Inkatha de la liberté (IFP), à l’occasion de la Journée de la liberté en Afrique du Sud.L'un des plus éminents partisans de la liberté à l'époque de l'Apartheid affirme que pour lui, il s'agit plutôt d'une lutte de toute une vie pour la libération des Sud-Africains. Il note qu'il a personnellement consacré plus de 40 ans à la lutte contre les inégalités dans la société sud-africaine.En se battant contre l’Apartheid, les Sud-Africains ont adopté une approche multi-stratégique pour se débarrasser du régime oppressif, estime M.Buthelezi. Le Congrès national africain (ANC), étant en exil, a appelé à l'instauration de sanctions internationales contre le régime et a déclenché une lutte armée. Dans le même temps, le parti de Buthelezi, l'IFP, a contribué à la libération des Sud-Africains en maintenant "le principe de résistance non violente qui avait été posé à la base du plus ancien mouvement de libération d'Afrique".Lors des premières élections démocratiques multiraciales tenues le 27 avril 1994, l'IFP a remporté plus de deux millions de voix. Le parti a ainsi réussi à obtenir des sièges au gouvernement d'unité nationale. De 1994 à 2004, M.Buthelezi a été ministre de l'Intérieur. Il rappelle que c'est lui qui a proposé que le 27 avril soit réservé à la commémoration, en tant que Journée de la liberté.Pour lui, la Journée de la liberté rappelle aux Sud-Africains que tout ce pour quoi ils se battent, leurs objectifs de vie et leurs idéaux sont réalisables, à condition qu’ils persévèrent et poursuivent leurs rêves.M.Buthelezi, député de l'IFP depuis 1994, souligne que le coût le plus élevé de la réalisation de la liberté et de l'unité a été payé par ceux qui ont perdu la vie dans la lutte pour la libération et qu’ils sacrifices resteront à jamais dans les mémoires.Le jour de la commémoration de l'un des événements les plus importants de l'histoire de l'Afrique du Sud, l'homme politique délivre son message à la jeune génération, les encourageant à continuer à lutter pour la liberté malgré tous les obstacles sur leur chemin, à croire en ce qu'ils font et à se souvenir que la contribution de chacun est d'une importance cruciale.

afrique du sud

afrique subsaharienne

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

apartheid, afrique du sud, afrique subsaharienne, liberté, interview, démocratie, afrique